https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка - РИА Новости, 11.10.2024
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в рамках международных объединений, заявил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:07
2024-10-11T09:07
2024-10-11T09:22
россия
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казань
владимир путин
евразийский экономический союз
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в рамках международных объединений, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС", - сказал он в ходе выступления на форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития".Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html
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россия, брикс, казань, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Россия, БРИКС, Казань, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Путин: РФ открыта для обсуждения нового миропорядка со всеми партнерами