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Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка - РИА Новости, 11.10.2024
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09:07 11.10.2024 (обновлено: 09:22 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка - РИА Новости, 11.10.2024
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в рамках международных объединений, заявил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:07
2024-10-11T09:22
россия
брикс
казань
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в рамках международных объединений, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС", - сказал он в ходе выступления на форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития".Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html
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россия, брикс, казань, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Россия, БРИКС, Казань, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

Путин: РФ открыта для обсуждения нового миропорядка со всеми партнерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в рамках международных объединений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС", - сказал он в ходе выступления на форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития".
Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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