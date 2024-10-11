https://ria.ru/20241011/putin-1977517565.html
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" на саммит БРИКС в Казань. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:05
2024-10-11T09:05
2024-10-11T09:35
ашхабад
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" на саммит БРИКС в Казань.На форуме в Ашхабаде Путин напомнил, что Россия готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич."Конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме", - сказал Путин.Путин в пятницу работает в столице Туркмении. Глава российского государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html
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7 495 645-6601
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Прибытие Путина на международный форум в Туркменистане
Кадры прибытия Путина на международный форум в Туркменистане. На его полях могут состояться отдельные двусторонние контакты, один из них согласован – это переговоры с президентом Ирана.
2024-10-11T09:05
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ашхабад, брикс, владимир путин, в мире
Ашхабад, БРИКС, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде в Казань на саммит БРИКС