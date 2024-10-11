https://ria.ru/20241011/putin-1977517478.html

Путин назвал уважение суверенитета государств залогом всеобщего мира

Путин назвал уважение суверенитета государств залогом всеобщего мира - РИА Новости, 11.10.2024

Путин назвал уважение суверенитета государств залогом всеобщего мира

Всеобщий мир и развитие могут обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, с уважением их суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:05

2024-10-11T09:05

2024-10-11T09:12

владимир путин

россия

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Всеобщий мир и развитие могут обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, с уважением их суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - сказал Путин, выступая на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html

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владимир путин, россия