https://ria.ru/20241011/putin-1977516989.html

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:02

2024-10-11T09:02

2024-10-11T10:27

владимир путин

россия

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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде."Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — сказал он.Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани. Он также пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.

https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html

https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html

https://ria.ru/20241011/putin-1977518190.html

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владимир путин, россия