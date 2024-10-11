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Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
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09:02 11.10.2024 (обновлено: 10:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977516989.html
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:02
2024-10-11T10:27
владимир путин
россия
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.&quot;Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты&quot;, — сказал он.Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани. Он также пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин

Путин назвал необратимым формирование нового миропорядка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде
Президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.
«

"Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.
Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 09:30
Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке.
«
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.
Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани. Он также пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 09:11
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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