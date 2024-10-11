https://ria.ru/20241011/putin-1977516989.html
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:02
2024-10-11T09:02
2024-10-11T10:27
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977527811_0:235:3223:2048_1920x0_80_0_0_2920a5ba4b6ab9376cbe5b2e0db12b91.jpg
АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде."Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — сказал он.Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани. Он также пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html
https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html
https://ria.ru/20241011/putin-1977518190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977527811_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_007a71ee587deea34cafe64ca7d76c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Путин назвал необратимым формирование нового миропорядка
АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.
«
"Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — сказал он.
Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.
Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.
Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке.
«
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.
Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани. Он также пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.