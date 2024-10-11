https://ria.ru/20241011/putin-1977499729.html

Путин прибыл с визитом в Туркменистан

Путин прибыл с визитом в Туркменистан - РИА Новости, 11.10.2024

Путин прибыл с визитом в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:32

2024-10-11T02:32

2024-10-11T09:06

владимир путин

масуд пезешкиан

ашхабад

иран

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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщил корреспондент РИА Новости. В Ашхабаде российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Путин выступит на пленарном заседании мероприятия.Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, на форум приглашены и лидеры соседних стран — на нем ожидаются представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.Кроме того, у Путина запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

ашхабад

иран

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Прибытие Путина в Ашхабад Кадры прибытия Путина в Ашхабад. Здесь российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, у Путина запланированы переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. 2024-10-11T02:32 true PT1M12S

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владимир путин, масуд пезешкиан, ашхабад, иран