https://ria.ru/20241011/putin-1977499729.html
Путин прибыл с визитом в Туркменистан
Путин прибыл с визитом в Туркменистан - РИА Новости, 11.10.2024
Путин прибыл с визитом в Туркменистан
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:32
2024-10-11T02:32
2024-10-11T09:06
владимир путин
масуд пезешкиан
ашхабад
иран
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщил корреспондент РИА Новости. В Ашхабаде российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Путин выступит на пленарном заседании мероприятия.Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, на форум приглашены и лидеры соседних стран — на нем ожидаются представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.Кроме того, у Путина запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".
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Прибытие Путина в Ашхабад
Кадры прибытия Путина в Ашхабад. Здесь российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, у Путина запланированы переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
2024-10-11T02:32
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владимир путин, масуд пезешкиан, ашхабад, иран
Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ашхабад, Иран
Путин прибыл с визитом в Туркменистан
Президент России Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщил корреспондент РИА Новости.
В Ашхабаде
российский лидер примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана. Путин выступит на пленарном заседании мероприятия.
Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, на форум приглашены и лидеры соседних стран — на нем ожидаются представители Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других государств.
Кроме того, у Путина запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
.
Как отметили в Кремле накануне, мероприятие может стать "политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога".