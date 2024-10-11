https://ria.ru/20241011/puteshestviya-1977468725.html

Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями

Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями - РИА Новости, 11.10.2024

Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями

Эксперты определили популярные у туристов города, куда они предпочитают ездить компаниями из пяти и более взрослых, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:10

2024-10-11T06:10

2024-10-11T06:10

туризм

туризм

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты определили популярные у туристов города, куда они предпочитают ездить компаниями из пяти и более взрослых, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали отельные бронирования и выяснили, что чаще всего такие путешественники выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: на них приходится 36 процентов заказов.Самый популярный российский город для поездок большой компанией — Санкт-Петербург. Его выбирает 14,2 процента пользователей. На втором месте — Москва (13,7 процента), на третьем — Сочи (8,7 процента). В список вошли также Казань и Краснодар.За рубеж большой компанией туристы чаще всего едут в Стамбул: каждый десятый заказ – в этот город. Почти четыре процента заявок – на бронирование объектов размещения в Дубае и Тбилиси.

https://ria.ru/20241011/kazan-1975607899.html

санкт-петербург

москва

сочи

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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