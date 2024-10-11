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Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями - РИА Новости, 11.10.2024
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Туризм
 
06:10 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/puteshestviya-1977468725.html
Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями
Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями - РИА Новости, 11.10.2024
Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями
Эксперты определили популярные у туристов города, куда они предпочитают ездить компаниями из пяти и более взрослых, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:10
2024-10-11T06:10
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
санкт-петербург
москва
сочи
куда поехать
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты определили популярные у туристов города, куда они предпочитают ездить компаниями из пяти и более взрослых, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали отельные бронирования и выяснили, что чаще всего такие путешественники выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: на них приходится 36 процентов заказов.Самый популярный российский город для поездок большой компанией — Санкт-Петербург. Его выбирает 14,2 процента пользователей. На втором месте — Москва (13,7 процента), на третьем — Сочи (8,7 процента). В список вошли также Казань и Краснодар.За рубеж большой компанией туристы чаще всего едут в Стамбул: каждый десятый заказ – в этот город. Почти четыре процента заявок – на бронирование объектов размещения в Дубае и Тбилиси.
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туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, санкт-петербург, москва, сочи, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, куда поехать в выходные, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, куда поехать, куда можно лететь
Названы города, куда туристы чаще всего ездят компаниями

OneTwoTrip: Петербург – самый популярный город для поездки большой компанией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты определили популярные у туристов города, куда они предпочитают ездить компаниями из пяти и более взрослых, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали отельные бронирования и выяснили, что чаще всего такие путешественники выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: на них приходится 36 процентов заказов.
Самый популярный российский город для поездок большой компанией — Санкт-Петербург. Его выбирает 14,2 процента пользователей. На втором месте — Москва (13,7 процента), на третьем — Сочи (8,7 процента). В список вошли также Казань и Краснодар.
За рубеж большой компанией туристы чаще всего едут в Стамбул: каждый десятый заказ – в этот город. Почти четыре процента заявок – на бронирование объектов размещения в Дубае и Тбилиси.
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ТуризмТуризмНовости - Туризмкуда поехать в выходныеСанкт-ПетербургМоскваСочикуда поехатькуда можно лететь
 
 
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