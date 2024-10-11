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Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:36 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/pulemetchik-1977695151.html
Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области
Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области - РИА Новости, 11.10.2024
Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области
Пулеметчик из Иркутска Алексей Дмитриев более 13 часов удерживал позиции в Херсонской области, об этом военнослужащий рассказал RT. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:36
2024-10-11T23:36
специальная военная операция на украине
херсон
иркутск
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пулеметчик из Иркутска Алексей Дмитриев более 13 часов удерживал позиции в Херсонской области, об этом военнослужащий рассказал RT."Тот бой был самым тяжелым за все время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Пришлось взять командование на себя", — вспоминает российский боец.Он рассказал, что сражение проходило на рубеже обороны Александровка — Кирово. Несмотря на неравные силы, подразделение Дмитриева смогло отразить несколько атак и занять пять опорных пунктов ВСУ.Пулеметчика дважды ранили в ногу, но врачи смогли спасти конечность. Военный поделился, что после получения инвалидности планирует вернуться в зону спецоперации в качестве инструктора по подготовке пулеметчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
херсон
иркутск
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херсон, иркутск, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Иркутск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пулеметчик из Сибири рассказал, как удерживал позиции в Херсонской области

RT: пулеметчик из Иркутска 13 часов удерживал позиции под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пулеметчик из Иркутска Алексей Дмитриев более 13 часов удерживал позиции в Херсонской области, об этом военнослужащий рассказал RT.
"Тот бой был самым тяжелым за все время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Пришлось взять командование на себя", — вспоминает российский боец.
Он рассказал, что сражение проходило на рубеже обороны Александровка — Кирово. Несмотря на неравные силы, подразделение Дмитриева смогло отразить несколько атак и занять пять опорных пунктов ВСУ.
Пулеметчика дважды ранили в ногу, но врачи смогли спасти конечность. Военный поделился, что после получения инвалидности планирует вернуться в зону спецоперации в качестве инструктора по подготовке пулеметчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонИркутскХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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