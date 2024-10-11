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Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США - РИА Новости, 11.10.2024
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18:24 11.10.2024 (обновлено: 19:07 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/protest-1977668352.html
Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США
Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США - РИА Новости, 11.10.2024
Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США
Москва заявила Токио протест из-за планов провести совместные с США военные учения вблизи российских границ, сообщили в МИД. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:24
2024-10-11T19:07
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва заявила Токио протест из-за планов провести совместные с США военные учения вблизи российских границ, сообщили в МИД."Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября — начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации", — указали в ведомстве.Японскую сторону предупредили, что неизбежно последуют меры по защите суверенитета России. При этом любые попытки высказать свою озабоченность по их поводу будут неуместными, подчеркнули в МИД.Практика проведения учений у границ России с каждым годом расширяется, к ним привлекают страны НАТО, не относящихся к региону, продолжили на Смоленской площади. Москва выразила крайнее сожаление игнорированием своих демаршей по этому поводу.Масштабные учения Keen Sword 25Крупномасштабные десятидневные совместные военные учения Японии и США Keen Sword 25 с участием 45 тысяч человек начнутся 23 октября. Как сообщало японское Минобороны, во время маневров задействуют военные базы, гражданские аэропорты и порты.В частности, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо пройдут тренировки по транспортировке военных, а в порту Исигаки на Окинаве — по дозаправке кораблей.Со стороны Японии в учениях примут участие 33 тысячи человек, 30 кораблей и 250 самолетов, со стороны США — 12 тысяч военных, десять кораблей и 120 самолетов.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935961.html
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в мире, россия, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, токио
В мире, Россия, Япония, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Токио
Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США

МИД: посольству Японии заявлен протест из-за планов учений с США у границ России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва заявила Токио протест из-за планов провести совместные с США военные учения вблизи российских границ, сообщили в МИД.
"Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября — начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации", — указали в ведомстве.
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Японскую сторону предупредили, что неизбежно последуют меры по защите суверенитета России. При этом любые попытки высказать свою озабоченность по их поводу будут неуместными, подчеркнули в МИД.
Практика проведения учений у границ России с каждым годом расширяется, к ним привлекают страны НАТО, не относящихся к региону, продолжили на Смоленской площади. Москва выразила крайнее сожаление игнорированием своих демаршей по этому поводу.

Масштабные учения Keen Sword 25

Крупномасштабные десятидневные совместные военные учения Японии и США Keen Sword 25 с участием 45 тысяч человек начнутся 23 октября. Как сообщало японское Минобороны, во время маневров задействуют военные базы, гражданские аэропорты и порты.
В частности, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо пройдут тренировки по транспортировке военных, а в порту Исигаки на Окинаве — по дозаправке кораблей.
Со стороны Японии в учениях примут участие 33 тысячи человек, 30 кораблей и 250 самолетов, со стороны США — 12 тысяч военных, десять кораблей и 120 самолетов.
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