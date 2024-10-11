https://ria.ru/20241011/protest-1977668352.html

Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США

Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США - РИА Новости, 11.10.2024

Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США

Москва заявила Токио протест из-за планов провести совместные с США военные учения вблизи российских границ, сообщили в МИД. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:24

2024-10-11T18:24

2024-10-11T19:07

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва заявила Токио протест из-за планов провести совместные с США военные учения вблизи российских границ, сообщили в МИД."Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября — начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации", — указали в ведомстве.Японскую сторону предупредили, что неизбежно последуют меры по защите суверенитета России. При этом любые попытки высказать свою озабоченность по их поводу будут неуместными, подчеркнули в МИД.Практика проведения учений у границ России с каждым годом расширяется, к ним привлекают страны НАТО, не относящихся к региону, продолжили на Смоленской площади. Москва выразила крайнее сожаление игнорированием своих демаршей по этому поводу.Масштабные учения Keen Sword 25Крупномасштабные десятидневные совместные военные учения Японии и США Keen Sword 25 с участием 45 тысяч человек начнутся 23 октября. Как сообщало японское Минобороны, во время маневров задействуют военные базы, гражданские аэропорты и порты.В частности, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо пройдут тренировки по транспортировке военных, а в порту Исигаки на Окинаве — по дозаправке кораблей.Со стороны Японии в учениях примут участие 33 тысячи человек, 30 кораблей и 250 самолетов, со стороны США — 12 тысяч военных, десять кораблей и 120 самолетов.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935961.html

https://ria.ru/20241011/yaponiya-1977523832.html

россия

япония

сша

токио

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, токио