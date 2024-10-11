https://ria.ru/20241011/prokuror-1977636680.html

Финский прокурор вынесет решение по делу россиянина Тордена

Финский прокурор вынесет решение по делу россиянина Тордена - РИА Новости, 11.10.2024

Финский прокурор вынесет решение по делу россиянина Тордена

Финский прокурор должен до 31 октября поддержать или отклонить обвинение против Воислава Тордена, задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступление... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:27

2024-10-11T16:27

2024-10-11T16:27

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Финский прокурор должен до 31 октября поддержать или отклонить обвинение против Воислава Тордена, задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступление на Украине, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Ранее в пятницу центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что завершила расследование по подозрению Тордена в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014-2015 годах. "Полиция завершила расследование ещё в августе, до 31 октября прокурор должен либо поддержать обвинение, либо отклонить его. Но при существующих обстоятельствах можно с большой вероятностью сказать, что обвинение будет поддержано, и дело будет решаться в суде", - сказала адвокат. Она добавила, что финская пресса формирует о Тордене мнение, как об опасном военном преступнике, который предстанет перед судом в Финляндии. "Защита Тордена убеждена в полной несостоятельности обвинения и, разумеется, ангажированность прессы создает давление на весь процесс. Тем не менее мы рассчитываем на профессионализм и непредвзятость финских судей, так как это уже было продемонстрировано в решении Верховного суда Финляндии по делу о запрете экстрадиции Тордена на Украину", - сказала собеседница агентства. Адвокат уточнила, что суд может начаться уже в декабре, однако точных дат еще нет. Торден задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Ранее адвокат сообщала РИА Новости, что по нынешним обвинениям в отношении ее подзащитного предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершал ли он военные преступления на Украине. Торден вину не признает. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20241003/finlyandiya-1976242165.html

https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html

https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html

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