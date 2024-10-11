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Глава пресс-бюро СВР Иванов удостоен журналистской премии имени Семенова

Глава пресс-бюро СВР Иванов удостоен журналистской премии имени Семенова - РИА Новости, 11.10.2024

Глава пресс-бюро СВР Иванов удостоен журналистской премии имени Семенова

Руководитель бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро) Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов стал лауреатом премии имени РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:09

2024-10-11T15:09

2024-10-11T15:09

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павел фитин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководитель бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро) Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Москве объявила глава Культурного фонда Юлиана Семенова, дочь писателя Ольга Семенова. Премия имени Юлиана Семенова в области экстремальной геополитической журналистики — ежегодная премия, присуждаемая журналистам, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений в области экстремальной геополитической журналистики. "Сергей Николаевич Иванов – замечательный журналист с 40-летним стажем, который побывал в разных странах мира, писал прекрасные репортажи, интервьюировал интереснейших людей", - сказала она. Сергей Иванов (р.1959) – выпускник факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал на Гостелерадио СССР (радиостанция "Юность"), в международном отделе газеты "Комсомольская правда", был собственным корреспондентом газеты в США. Затем перешел на работу в международный отдел газеты "Трибуна", занимал должности от редактора отдела до заместителя главного редактора издания. В 2006 году Иванов возглавил пресс-бюро СВР. Под его руководством, а также при личном участии были выполнены многочисленные проекты разного формата (изданы книги, сняты документальные и художественные фильмы, в том числе телесериалы, открыты памятники и мемориалы, проведены выставки, поставлены спектакли), направленные на популяризацию профессии разведчика в российском обществе и защиту исторической правды. Достоянием широкой общественности стали имена выдающихся разведчиков – руководителя советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина, Геворка и Гоар Вартанян, Алексея Ботяна, Алексея Козлова, Юрия Шевченко, Евгения Кима и других. По мнению специалистов, за эти годы освещение работы отечественной внешней разведки вышло на новый, небывалый ранее уровень. Также лауреатом премии стал историограф отечественной внешней разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов. "Николай Михайлович – это, думаю, для всех нас образец российского журналиста. Интеллигентного, мудрого, отвечающего за каждое слово в своем материале", - сказала Семенова. "Что меня потрясает в Николае Михайловиче – его удивительная скромность и сдержанность. Ведь он бывал в горячих точках, возвращался из Чернобыля в "фонящих" ботинках. Но он никогда не ставил это себе в заслугу – он просто тихо, спокойно делал свою журналистскую работу, выполнял свой журналистский долг", - добавила она. Николай Долгополов (р.1949) в разные годы был удостоен различных наград, трижды лауреат премии СВР РФ в области литературы и искусства имени Е.М. Примакова, лауреат премии правительства РФ 2022 года за серию публикаций о легендарных героях отечественной разведки. -0-

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Дарья Буймова

россия, москва, ссср, сергей иванов (политик), николай долгополов, павел фитин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество