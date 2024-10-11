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Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация - РИА Новости, 11.10.2024
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12:27 11.10.2024 (обновлено: 15:56 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/premija-1977563589.html
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация - РИА Новости, 11.10.2024
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация
Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:27
2024-10-11T15:56
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X. &quot;Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это &lt;...&gt; движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки &lt;...&gt; получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано&quot;, — уточнили в комитете.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html
хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, нобелевская премия мира
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Нобелевская премия мира
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация

Нобелевскую премию мира вручили японцам, выжившим после бомбардировок 1945 года

© Фото : Nobel Prize Outreach/Niklas ElmehedНобелевская премия мира этого года присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo
Нобелевская премия мира этого года присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Nobel Prize Outreach/Niklas Elmehed
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X.
«

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это <...> движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки <...> получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано", — уточнили в комитете.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
9 октября, 12:50
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)ЯпонияНобелевская премия мира
 
 
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