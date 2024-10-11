https://ria.ru/20241011/premija-1977563589.html
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация - РИА Новости, 11.10.2024
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация
Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:27
2024-10-11T12:27
2024-10-11T15:56
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X. "Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это <...> движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки <...> получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано", — уточнили в комитете.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, нобелевская премия мира
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Нобелевская премия мира
Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация
Нобелевскую премию мира вручили японцам, выжившим после бомбардировок 1945 года