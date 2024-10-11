https://ria.ru/20241011/prazdnik-1977594338.html

Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур

Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024

Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур

Исправлять ошибки, просить прощения и прощать, а также радоваться духовной жизни призвали верующих иудеев раввины в праздник Йом-Кипур. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:10

2024-10-11T14:10

2024-10-11T14:10

религия

россия

египет

берл лазар

федерация еврейских общин россии

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16747/22/167472228_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_a95f5c9c7e816f19a0e2eb3c414cf429.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Исправлять ошибки, просить прощения и прощать, а также радоваться духовной жизни призвали верующих иудеев раввины в праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур, или День искупления отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность. "Способен ли человек в течение всего года не совершить ни одного опрометчивого поступка? Как бы нам ни хотелось, но нет, такова наша природа. И Всевышний терпеливо принимает ее. И каждый год дает нам уникальную возможность начать все с чистого листа. Он до самого конца верит в доброе начало в каждом человеке. И учит тому же нас – судить о ближнем с лучшей стороны. В Дни трепета – десять дней между Рош-а-Шана и Йом Кипуром – мы читаем покаянные молитвы Слихот, исполняем капарот, символичный обряд искупления грехов, мы много размышляем о собственных поступках и думаем о путях их исправления, просим прощения у тех, кому причинили вред, и сами учимся от всего сердца прощать обидчиков", - написал в своем поздравлении президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Как отметил главный раввин России Берл Лазар, в этом году Йом Кипур и, соответственно, пост приходятся на шабат (день покоя иудеев), а "заповедь субботы – получать удовольствие: от вкусной еды, от того, что пьем вино, от того, что веселимся". "Как совместить день, когда нам заповедано получать удовольствие, с круглосуточным постом? Но Йом Кипур это не просто пост, это прежде всего праздник. А праздник дарит нам особые удовольствия, только не физические, а духовные. В Йом Кипур мы получаем удовольствие от поста, от молитвы – получаем удовольствие от всего, что, казалось бы, противоположно обычным нашим субботним радостям", - сказал Берл Лазар. Он напомнил о важности "тшува" (покаянной молитвы). "Обычно это слово переводится как "покаяние" - но буквальный его смысл "возвращение". Возвращение к Богу. Мы не должны просто ругать себя за совершенные ошибки, не должны думать, что вот мы какие плохие: совершая "тшува", мы начинаем осознавать, как исправить свои недостатки, как выйти на правильный путь. Духовный подъем, который рождает молитва, приносит больше удовольствия, чем любой праздничный обед: когда душа поднимается, не до еды вообще", - уверяет главный раввин. Также он пожелал иудеям в этом году радости от пребывания с Богом. "Пусть весь начавшийся год станет для вас годом духовного удовольствия: удовольствия от соблюдения заповедей, удовольствия от еврейской жизни, удовольствия от служения Богу. Сегодня наша "тшува" вывела нас на более высокий уровень – давайте на нем и останемся! И не будем забывать, что от каждого нашего доброго дела, даже самого, казалось бы, малого, зависит очень много в доме, в общине и даже в мире", - заключил Лазар. В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. "В отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни человек освобождается от поста, но если ему позволяет состояние здоровья, то он так же, как и все постящиеся, проводит день в молитве и раскаянии. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком", - отмечают в Федерации еврейских общин России.

https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html

https://ria.ru/20241011/yom-kipur-1977287056.html

https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html

https://ria.ru/20241002/fond-1976003843.html

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, египет, берл лазар, федерация еврейских общин россии, религия