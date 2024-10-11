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Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024
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Религия
 
14:10 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/prazdnik-1977594338.html
Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур
Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024
Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур
Исправлять ошибки, просить прощения и прощать, а также радоваться духовной жизни призвали верующих иудеев раввины в праздник Йом-Кипур. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:10
2024-10-11T14:10
религия
россия
египет
берл лазар
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Исправлять ошибки, просить прощения и прощать, а также радоваться духовной жизни призвали верующих иудеев раввины в праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур, или День искупления отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность. "Способен ли человек в течение всего года не совершить ни одного опрометчивого поступка? Как бы нам ни хотелось, но нет, такова наша природа. И Всевышний терпеливо принимает ее. И каждый год дает нам уникальную возможность начать все с чистого листа. Он до самого конца верит в доброе начало в каждом человеке. И учит тому же нас – судить о ближнем с лучшей стороны. В Дни трепета – десять дней между Рош-а-Шана и Йом Кипуром – мы читаем покаянные молитвы Слихот, исполняем капарот, символичный обряд искупления грехов, мы много размышляем о собственных поступках и думаем о путях их исправления, просим прощения у тех, кому причинили вред, и сами учимся от всего сердца прощать обидчиков", - написал в своем поздравлении президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Как отметил главный раввин России Берл Лазар, в этом году Йом Кипур и, соответственно, пост приходятся на шабат (день покоя иудеев), а "заповедь субботы – получать удовольствие: от вкусной еды, от того, что пьем вино, от того, что веселимся". "Как совместить день, когда нам заповедано получать удовольствие, с круглосуточным постом? Но Йом Кипур это не просто пост, это прежде всего праздник. А праздник дарит нам особые удовольствия, только не физические, а духовные. В Йом Кипур мы получаем удовольствие от поста, от молитвы – получаем удовольствие от всего, что, казалось бы, противоположно обычным нашим субботним радостям", - сказал Берл Лазар. Он напомнил о важности "тшува" (покаянной молитвы). "Обычно это слово переводится как "покаяние" - но буквальный его смысл "возвращение". Возвращение к Богу. Мы не должны просто ругать себя за совершенные ошибки, не должны думать, что вот мы какие плохие: совершая "тшува", мы начинаем осознавать, как исправить свои недостатки, как выйти на правильный путь. Духовный подъем, который рождает молитва, приносит больше удовольствия, чем любой праздничный обед: когда душа поднимается, не до еды вообще", - уверяет главный раввин. Также он пожелал иудеям в этом году радости от пребывания с Богом. "Пусть весь начавшийся год станет для вас годом духовного удовольствия: удовольствия от соблюдения заповедей, удовольствия от еврейской жизни, удовольствия от служения Богу. Сегодня наша "тшува" вывела нас на более высокий уровень – давайте на нем и останемся! И не будем забывать, что от каждого нашего доброго дела, даже самого, казалось бы, малого, зависит очень много в доме, в общине и даже в мире", - заключил Лазар. В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. "В отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни человек освобождается от поста, но если ему позволяет состояние здоровья, то он так же, как и все постящиеся, проводит день в молитве и раскаянии. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком", - отмечают в Федерации еврейских общин России.
https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html
https://ria.ru/20241011/yom-kipur-1977287056.html
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россия, египет, берл лазар, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Египет, Берл Лазар, Федерация еврейских общин России, Религия
Российские раввины поздравили общину с праздником Йом-Кипур

В Йом-Кипур российские раввины призвали верующих прощать и просить прощения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗвезда Давида
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Исправлять ошибки, просить прощения и прощать, а также радоваться духовной жизни призвали верующих иудеев раввины в праздник Йом-Кипур.
Йом-Кипур, или День искупления отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность.
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"Способен ли человек в течение всего года не совершить ни одного опрометчивого поступка? Как бы нам ни хотелось, но нет, такова наша природа. И Всевышний терпеливо принимает ее. И каждый год дает нам уникальную возможность начать все с чистого листа. Он до самого конца верит в доброе начало в каждом человеке. И учит тому же нас – судить о ближнем с лучшей стороны. В Дни трепета – десять дней между Рош-а-Шана и Йом Кипуром – мы читаем покаянные молитвы Слихот, исполняем капарот, символичный обряд искупления грехов, мы много размышляем о собственных поступках и думаем о путях их исправления, просим прощения у тех, кому причинили вред, и сами учимся от всего сердца прощать обидчиков", - написал в своем поздравлении президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Как отметил главный раввин России Берл Лазар, в этом году Йом Кипур и, соответственно, пост приходятся на шабат (день покоя иудеев), а "заповедь субботы – получать удовольствие: от вкусной еды, от того, что пьем вино, от того, что веселимся".
Иудеи совершают обряд искупления грехов капарот перед праздником Йом Кипур - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Иудейский праздник Йом Кипур
Вчера, 01:17
"Как совместить день, когда нам заповедано получать удовольствие, с круглосуточным постом? Но Йом Кипур это не просто пост, это прежде всего праздник. А праздник дарит нам особые удовольствия, только не физические, а духовные. В Йом Кипур мы получаем удовольствие от поста, от молитвы – получаем удовольствие от всего, что, казалось бы, противоположно обычным нашим субботним радостям", - сказал Берл Лазар.
Он напомнил о важности "тшува" (покаянной молитвы). "Обычно это слово переводится как "покаяние" - но буквальный его смысл "возвращение". Возвращение к Богу. Мы не должны просто ругать себя за совершенные ошибки, не должны думать, что вот мы какие плохие: совершая "тшува", мы начинаем осознавать, как исправить свои недостатки, как выйти на правильный путь. Духовный подъем, который рождает молитва, приносит больше удовольствия, чем любой праздничный обед: когда душа поднимается, не до еды вообще", - уверяет главный раввин.
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани
5 сентября, 14:02
Также он пожелал иудеям в этом году радости от пребывания с Богом. "Пусть весь начавшийся год станет для вас годом духовного удовольствия: удовольствия от соблюдения заповедей, удовольствия от еврейской жизни, удовольствия от служения Богу. Сегодня наша "тшува" вывела нас на более высокий уровень – давайте на нем и останемся! И не будем забывать, что от каждого нашего доброго дела, даже самого, казалось бы, малого, зависит очень много в доме, в общине и даже в мире", - заключил Лазар.
В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. "В отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни человек освобождается от поста, но если ему позволяет состояние здоровья, то он так же, как и все постящиеся, проводит день в молитве и раскаянии. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком", - отмечают в Федерации еврейских общин России.
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2 октября, 17:21
 
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