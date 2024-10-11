https://ria.ru/20241011/poteri-1977594584.html

ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье

ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье - РИА Новости, 11.10.2024

ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье

Подразделения группировки "Север" за сутки отразили пять украинских атак в курском приграничье, потери противника составили до 40 человек, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:10

2024-10-11T14:10

2024-10-11T14:10

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" за сутки отразили пять украинских атак в курском приграничье, потери противника составили до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

https://ria.ru/20241011/starlink-1977549642.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность