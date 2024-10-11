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ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье
ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье - РИА Новости, 11.10.2024
ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили пять украинских атак в курском приграничье, потери противника составили до 40 человек, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:10
2024-10-11T14:10
2024-10-11T14:10
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" за сутки отразили пять украинских атак в курском приграничье, потери противника составили до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 40 человек при неудачных атаках в курском приграничье
ВСУ потеряли до 40 человек из-за пяти неудачных атаках в курском приграничье