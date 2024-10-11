https://ria.ru/20241011/pomosch-1977632790.html

ФРГ передала Украине пакет военной помощи

ФРГ передала Украине пакет военной помощи - РИА Новости, 11.10.2024

ФРГ передала Украине пакет военной помощи

Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной конференции с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:10

2024-10-11T16:10

2024-10-11T16:10

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. "Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 миллионов евро", - заявил он, речь канцлера транслировалась на сайте правительства. По его словам, пакет содержит, среди прочего, ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. По всей видимости, речь идет о согласованном ранее в бундестаге пакете военной помощи на 400 миллионов евро, к которому добавлены дополнительные средства в поддержку на зимние месяцы. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977380988.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977595958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, нато