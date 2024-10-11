https://ria.ru/20241011/polsha-1977692336.html

В Польше назвали цель американской базы ПРО в Редзикове

В Польше назвали цель американской базы ПРО в Редзикове - РИА Новости, 11.10.2024

В Польше назвали цель американской базы ПРО в Редзикове

Американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, признал министр иностранных дел республики... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:48

2024-10-11T22:48

2024-10-11T23:15

в мире

польша

россия

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, признал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant. "В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты", — сказал он.Сикорский добавил, что Вашингтон "изменил концепцию" в рамках создания этой базы. По его словам, скоро ее торжественно откроют.Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от российской границы, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile 3).В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между Минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.

https://ria.ru/20241011/bild-1977637495.html

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польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, россия, радослав сикорский