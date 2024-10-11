В Польше назвали цель американской базы ПРО в Редзикове
МИД Польши: база ПРО в Редзикове предназначена для уничтожения российских ракет
МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, признал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant.
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"В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты", — сказал он.
Сикорский добавил, что Вашингтон "изменил концепцию" в рамках создания этой базы. По его словам, скоро ее торжественно откроют.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от российской границы, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile 3).
В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между Минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.