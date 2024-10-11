https://ria.ru/20241011/polsha-1977681743.html

Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам

Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам - РИА Новости, 11.10.2024

Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам

Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщает МИД республики. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:12

2024-10-11T20:12

2024-10-11T20:12

россия

польша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/55/1489135578_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_9ab8ef4c0e6e7a079df87d62b2841dc1.jpg

ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщает МИД республики. "Информируем, что с начала года гражданам России выдана 1821 виза", - говорится в сообщении. Уточняется, что из этого количества 961 виза выдана обладателям Карты поляка, 175 виз предоставлено репатриантам, 452 – "для преследуемых и членов оппозиционных групп". При этом, по данным МИД Польши, общее количество виз, выданных гражданам России в 2023 году, составило 4294.

https://ria.ru/20241011/bild-1977637495.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, в мире