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Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам - РИА Новости, 11.10.2024
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20:12 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/polsha-1977681743.html
Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам
Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам - РИА Новости, 11.10.2024
Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам
Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщает МИД республики. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:12
2024-10-11T20:12
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщает МИД республики. "Информируем, что с начала года гражданам России выдана 1821 виза", - говорится в сообщении. Уточняется, что из этого количества 961 виза выдана обладателям Карты поляка, 175 виз предоставлено репатриантам, 452 – "для преследуемых и членов оппозиционных групп". При этом, по данным МИД Польши, общее количество виз, выданных гражданам России в 2023 году, составило 4294.
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россия, польша, в мире
Россия, Польша, В мире
Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых россиянам

МИД Польши сообщил о сокращении числа виз, выдаваемых гражданам России

© Flickr / Kamil PorembinskiНочная Варшава, Польша
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Flickr / Kamil Porembinski
Ночная Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польша в разы сократила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщает МИД республики.
"Информируем, что с начала года гражданам России выдана 1821 виза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из этого количества 961 виза выдана обладателям Карты поляка, 175 виз предоставлено репатриантам, 452 – "для преследуемых и членов оппозиционных групп".
При этом, по данным МИД Польши, общее количество виз, выданных гражданам России в 2023 году, составило 4294.
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