https://ria.ru/20241011/pogreb-1977500123.html

Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе - РИА Новости, 11.10.2024

Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

При хранении урожая в дачных погребах в них могут появиться опасные для жизни человека газы, образовавшиеся из-за отсутствия вентиляции или проникновения из... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:51

2024-10-11T02:51

2024-10-11T13:45

мособлпожспас

общество

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. При хранении урожая в дачных погребах в них могут появиться опасные для жизни человека газы, образовавшиеся из-за отсутствия вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ без доступа воздуха; поэтому при спуске в хранилище нужно соблюдать меры безопасности, предупреждает "Мособлпожспас".Ведомство рекомендует перед спуском в погреб заранее его открыть, чтобы помещение хорошо проветрилось, а также убедиться, что там нет углекислого газа или метана. При этом не следует включать светильники и зажигать свечи. После проветривания нужно поставить в ведро зажженную свечу и на веревке спустить в подвал. Если пламя коптит или свеча погасла, в хранилище нет кислорода и его необходимо дополнительно проветрить.Специалисты также советуют при помощи подручного средства, например метлы, энергично перемешать воздух в погребе или несколько раз опустить вниз на веревке и поднять на поверхность старое одеяло или тюк соломы."Эти действия необходимы для того, чтобы газ ушел, уступив место воздуху. Если после проверки пламя свечи ровное и голубоватого оттенка, то можно спускаться в подвал, но при этом желательно, чтобы наверху находился помощник, который в случае беды вызовет спасателей", — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника территориального управления № 13 ГКУ "Мособлпожспас" Дмитрия Чебочкина.

https://ria.ru/20240808/deputat-1964801988.html

https://ria.ru/20240515/rasteniya-1946038025.html

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мособлпожспас, общество