Подмосковье на выставке "Золотая осень" заключило 11 соглашений
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПроект стенда Московской области на выставке "Золотая осень 2024"
Проект стенда Московской области на выставке "Золотая осень 2024"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Московской области в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов на 18,6 миллиарда рублей и сотрудничестве, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
В пресс-службе министерства отметили, что стенд Московской области посетил губернатор Андрей Воробьев. За три дня были подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов и развитии сотрудничества, проведен ряд деловых встреч с представителями региональных компаний.
"В этом году стенд Московской области отражает десятилетний этап развития отрасли, динамику экспорта продукции АПК, научные достижения в области селекции и генетики, а также цели и задачи для развития до 2030 года. В рамках выставки совместно с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным мы заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей и о сотрудничестве в сфере агрохимического и почвенного обследования земель, развития агарного экспорта и лизинга сельскохозяйственной техники", - приводит пресс-служба слова Двойных.
Он добавил, что стенд Подмосковья представляют 12 региональных компаний.
В пресс-службе отметили, что в рамках выставки Двойных рассказал об экспорте АПК Подмосковья на панельной дискуссии регионов России. Также посетил пленарное заседание о развитии российского агропрома до 2030 года и пути достижения технологического лидерства.
Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений
7 октября 2021, 12:13