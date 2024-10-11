https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977678399.html

Подмосковье на выставке "Золотая осень" заключило 11 соглашений

Подмосковье на выставке "Золотая осень" заключило 11 соглашений - РИА Новости, 11.10.2024

Подмосковье на выставке "Золотая осень" заключило 11 соглашений

Власти Московской области в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов на 18,6 миллиарда... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:30

2024-10-11T19:30

2024-10-11T19:30

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Московской области в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов на 18,6 миллиарда рублей и сотрудничестве, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных. В пресс-службе министерства отметили, что стенд Московской области посетил губернатор Андрей Воробьев. За три дня были подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов и развитии сотрудничества, проведен ряд деловых встреч с представителями региональных компаний. "В этом году стенд Московской области отражает десятилетний этап развития отрасли, динамику экспорта продукции АПК, научные достижения в области селекции и генетики, а также цели и задачи для развития до 2030 года. В рамках выставки совместно с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным мы заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей и о сотрудничестве в сфере агрохимического и почвенного обследования земель, развития агарного экспорта и лизинга сельскохозяйственной техники", - приводит пресс-служба слова Двойных. Он добавил, что стенд Подмосковья представляют 12 региональных компаний. В пресс-службе отметили, что в рамках выставки Двойных рассказал об экспорте АПК Подмосковья на панельной дискуссии регионов России. Также посетил пленарное заседание о развитии российского агропрома до 2030 года и пути достижения технологического лидерства.

https://ria.ru/20241011/agrovystavka-1977676220.html

https://ria.ru/20211007/investsoglasheniya-1753478257.html

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев