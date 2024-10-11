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ОБСЕ может снизить давление Молдавии на экономику ПМР, заявили в республике

ОБСЕ может снизить давление Молдавии на экономику ПМР, заявили в республике - РИА Новости, 11.10.2024

ОБСЕ может снизить давление Молдавии на экономику ПМР, заявили в республике

ОБСЕ может помочь снизить давление Молдавии на экономику Приднестровья, заявил в пятницу журналистам первый зампредседателя правительства, министр... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:40

2024-10-11T14:40

2024-10-11T15:29

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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. ОБСЕ может помочь снизить давление Молдавии на экономику Приднестровья, заявил в пятницу журналистам первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник.Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе."Мы надеемся, что весь спектр обозначенных проблем, начиная от банковской, от закрытия предприятий, от создание дополнительного фискального давления на экономических агентов Приднестровья, вот весь этот спектр, так или иначе, при содействии ОБСЕ появится на площадках для обсуждений. Мы надеемся, появится потенциал для разрешения этих проблем", - сказал Оболоник по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Первый вице-премьер ПМР также добавил, что на встрече с делегацией ОБСЕ подробно говорили о работе машиностроительных предприятий Приднестровья, экспорт которых блокирует Молдавия. По его словам, из-за действий Кишинева недавно производство приостановил завод "Молдавизолит". "В общении с делегацией ОБСЕ приводились примеры остановки предприятия. Речь шла о "Молдавизолите", об "Электромаше", о тех изъятиях у наших экономических агентов, которые происходят в рамках взимания таможенной пошлины. Предприятия действительно испытывают глобальную проблему. Что может быть хуже остановок производства? И это говорит о том, что разрешать эту проблему нужно в кратчайший срок, иначе потенциала для восстановления может не оказаться", - отметил Оболоник. В свою очередь глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что главный месседж приднестровской стороны заключался в том, что ОБСЕ как посредник должна прилагать более активные усилия для того, чтобы решать конкретные социально-гуманитарные проблемы в интересах людей.Он также напомнил, что в этом году Тирасполю и Кишиневу удалось провести всего семь заседаний экспертных рабочих групп специалистов и две встречи политических представителей Приднестровья и Молдавии. "К сожалению, эффективность этого взаимодействия из-за отсутствия политической воли молдавской стороны к принятию конструктивных решений нулевая… Понятно, что каких-то глобальных политических вопросов сегодня, наверное, не решить, ввиду опять-таки неготовности молдавской стороны к работе ни на каком из уровней, как мы знаем, включая высший уровень встречи в формате руководства сторон. Но хотя бы те социально-гуманитарные проблемы, которые остаются открытыми, мы могли бы решить", - отметил Игнатьев.Он добавил, что нормальное взаимодействия Кишинева и Тирасполя блокирует принятый Молдавией так называемый "закон о сепаратизме". По его словам, это создает угрозу личной безопасности приднестровским переговорщикам.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241011/referendum-1977595458.html

https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html

https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html

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в мире, молдавия, кишинев, ссср, обсе, виталий игнатьев, тирасполь