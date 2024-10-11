https://ria.ru/20241011/pmr-1977593071.html

В ПМР заявили о готовности провести собственный референдум по ЕС

В ПМР заявили о готовности провести собственный референдум по ЕС - РИА Новости, 11.10.2024

В ПМР заявили о готовности провести собственный референдум по ЕС

Приднестровье готово провести собственный референдум о вступлении в ЕС, заявил в пятницу журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:08

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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Приднестровье готово провести собственный референдум о вступлении в ЕС, заявил в пятницу журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Ранее министерство иностранных дел ПМР сообщило, что считает возможным проведение на своей территории референдума об отношении к Евросоюзу. В ведомстве также отметили, что мероприятие может быть организовано на основе договорённостей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья. "Речь идет о нашем референдуме. У нас большой опыт взаимодействия с международными партнерами и другими государствами в проведении разного рода процессов, связанных с работой центральной избирательной комиссией и так далее… Мы открыты. Если наши граждане, хотят высказать свое мнение, то, наверное, надо дать им такую возможность. Если наших граждан хотят услышать, то нужно создать условия для этого", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что сейчас важно не допустить в адрес Приднестровья различного рода заявлений, что якобы Тирасполь самоустранился от этого вопроса или в непризнанной республике, не хотят знать мнение населения. Он обратил внимание на заявления Кишинева о том, что якобы мнение приднестровского населения будет понятно по голосованию на нескольких десятках избирательных участков, которые будут открыты на территории Молдавии 20 октября. "Могут быть проблемы, могут быть инциденты и провокации, которые были раньше в прошлые годы. Мы помним, как отдельные молдавские чиновники просто запрещали нашим гражданам выезжать на избирательные участки, голосовать и так далее. Понятно, что если говорить серьёзно, то необходимо организовывать такой же плебисцит. В Приднестровье есть гигантский опыт проведения референдумов", - отметил Игнатьев. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html

https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html

https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, илан шор, игорь додон, евросоюз