"Не в состоянии выполнить": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Fox News: "план победы" Зеленского оторван от реальности
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
Автор связала свою позицию с целым рядом причин: от отсутствия у Киева четкого понимания того, что из себя должна представлять победа, до игнорирования оперативной обстановки на фронте.
"Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", — объясняет аналитик.
Она также напомнила, что "изменение текущей ситуации — фундаментальная задача, которую Украина не в состоянии выполнить" из-за отсутствия достаточного количества средств.
"Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов", — предупредила она
Эксперт также отметила, что "план победы" Зеленского не представляет из себя ничего, что могло бы оказать какое-то влияние на происходящие события, напомнив, что российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.
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"То, что выдается за новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами", — резюмировала она.
В четверг Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы показать свой "план победы" европейским чиновникам и заручиться гарантией дальнейшей поддержки Украины.
Ранее глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой "план победы", но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
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