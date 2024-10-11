https://ria.ru/20241011/plan-1977507876.html

"Не в состоянии выполнить": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Не в состоянии выполнить": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.10.2024

"Не в состоянии выполнить": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском

"План победы" Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:27

2024-10-11T06:27

2024-10-11T06:27

украина

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киев

джо байден

владимир зеленский

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ребекка коффлер

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.Автор связала свою позицию с целым рядом причин: от отсутствия у Киева четкого понимания того, что из себя должна представлять победа, до игнорирования оперативной обстановки на фронте."Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", — объясняет аналитик.Она также напомнила, что "изменение текущей ситуации — фундаментальная задача, которую Украина не в состоянии выполнить" из-за отсутствия достаточного количества средств."Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов", — предупредила онаЭксперт также отметила, что "план победы" Зеленского не представляет из себя ничего, что могло бы оказать какое-то влияние на происходящие события, напомнив, что российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению."То, что выдается за новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами", — резюмировала она.В четверг Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы показать свой "план победы" европейским чиновникам и заручиться гарантией дальнейшей поддержки Украины.Ранее глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой "план победы", но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.

https://ria.ru/20241011/trebovaniya-1977500249.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html

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украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, politico, ребекка коффлер, в мире