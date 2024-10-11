https://ria.ru/20241011/peskov-1977681586.html

Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе

Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе - РИА Новости, 11.10.2024

Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может совершить поездку в один из российских регионов на следующей неделе, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:08

2024-10-11T20:08

2024-10-11T20:22

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может совершить поездку в один из российских регионов на следующей неделе, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос агентства, может ли на следующей неделе президент посетить регион РФ.Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, какой именно регион посетит Путин."Сообщим своевременно", - отметил он.

https://ria.ru/20241011/putin-1977681498.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, дмитрий песков