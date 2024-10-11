https://ria.ru/20241011/peskov-1977681586.html
Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе
Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе - РИА Новости, 11.10.2024
Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе
Президент России Владимир Путин может совершить поездку в один из российских регионов на следующей неделе, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:08
2024-10-11T20:08
2024-10-11T20:22
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может совершить поездку в один из российских регионов на следующей неделе, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос агентства, может ли на следующей неделе президент посетить регион РФ.Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, какой именно регион посетит Путин."Сообщим своевременно", - отметил он.
https://ria.ru/20241011/putin-1977681498.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе
Песков: Путин может совершить поездку в один из российских регионов