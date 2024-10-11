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Песков допустил, что на участников саммита БРИКС могут оказывать давление - РИА Новости, 11.10.2024
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13:51 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/peskov-1977590649.html
Песков допустил, что на участников саммита БРИКС могут оказывать давление
Песков допустил, что на участников саммита БРИКС могут оказывать давление - РИА Новости, 11.10.2024
Песков допустил, что на участников саммита БРИКС могут оказывать давление
Однозначно будут попытки отговорить страны, приглашённые на саммит БРИКС, от участия в мероприятии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:51
2024-10-11T13:51
брикс
россия
казань
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Однозначно будут попытки отговорить страны, приглашённые на саммит БРИКС, от участия в мероприятии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это однозначно будет. Потому что постоянно на все страны оказывается давление с тем, чтобы помешать развитию отношений с нашей страной", - сказал Песков "Известиям".Так он ответил на вопрос о том, опасается ли Россия попыток отговорить приглашённых на саммит БРИКС лидеров от участия в предстоящей встрече.Представитель Кремля отметил, что саммит в Казани будет очень крупным международным мероприятием.
https://ria.ru/20241011/briks-1977554585.html
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брикс, россия, казань, дмитрий песков, саммит брикс
БРИКС, Россия, Казань, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС могут оказывать давление

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Однозначно будут попытки отговорить страны, приглашённые на саммит БРИКС, от участия в мероприятии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это однозначно будет. Потому что постоянно на все страны оказывается давление с тем, чтобы помешать развитию отношений с нашей страной", - сказал Песков "Известиям".
Так он ответил на вопрос о том, опасается ли Россия попыток отговорить приглашённых на саммит БРИКС лидеров от участия в предстоящей встрече.
Представитель Кремля отметил, что саммит в Казани будет очень крупным международным мероприятием.
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БРИКСРоссияКазаньДмитрий ПесковСаммит БРИКС
 
 
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