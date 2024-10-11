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Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2024
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13:29 11.10.2024 (обновлено: 13:54 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/peskov-1977586587.html
Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков
Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2024
Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков
Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, поскольку это в интересах их народов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:29
2024-10-11T13:54
россия
дмитрий песков
брикс
казань
бразилия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, поскольку это в интересах их народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".На государства, приглашенные на саммит БРИКС в Казани, будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию отношений с РФ, заявил Песков."Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html
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россия, дмитрий песков, брикс, казань, бразилия
Россия, Дмитрий Песков, БРИКС, Казань, Бразилия
Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков

Песков: страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, поскольку это в интересах их народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".
На государства, приглашенные на саммит БРИКС в Казани, будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию отношений с РФ, заявил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков
6 сентября, 17:59
"Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Россия предлагает равноправные отношения между странами, заявил Песков
Вчера, 13:24
 
РоссияДмитрий ПесковБРИКСКазаньБразилия
 
 
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