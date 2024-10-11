https://ria.ru/20241011/peskov-1977586587.html

Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков

Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2024

Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, заявил Песков

Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, поскольку это в интересах их народов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:29

2024-10-11T13:29

2024-10-11T13:54

россия

дмитрий песков

брикс

казань

бразилия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, поскольку это в интересах их народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".На государства, приглашенные на саммит БРИКС в Казани, будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию отношений с РФ, заявил Песков."Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html

https://ria.ru/20241011/peskov-1977585631.html

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казань

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, брикс, казань, бразилия