https://ria.ru/20241011/pensiya-1977534902.html
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:35
2024-10-11T10:35
2024-10-11T10:42
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров, сообщается на сайте мэра и правительства."Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20241010/pensiya-1977313001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров, сообщается на сайте
мэра и правительства.
"Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров", - говорится в сообщении на сайте.