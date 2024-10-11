Рейтинг@Mail.ru
В Москве вырастет минимальный размер пенсии - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 11.10.2024 (обновлено: 10:42 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/pensiya-1977534902.html
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
В Москве вырастет минимальный размер пенсии - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве вырастет минимальный размер пенсии
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:35
2024-10-11T10:42
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров, сообщается на сайте мэра и правительства."Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20241010/pensiya-1977313001.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
В Москве вырастет минимальный размер пенсии

В Москве вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров", - говорится в сообщении на сайте.
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре
10 октября, 02:55
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала