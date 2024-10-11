https://ria.ru/20241011/pensiya-1977534902.html

В Москве вырастет минимальный размер пенсии

В Москве вырастет минимальный размер пенсии - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве вырастет минимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:35

2024-10-11T10:35

2024-10-11T10:42

москва

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, доплату получают около 2 миллионов московских пенсионеров, сообщается на сайте мэра и правительства."Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров", - говорится в сообщении на сайте.

https://ria.ru/20241010/pensiya-1977313001.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество