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Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников - РИА Новости, 11.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:01 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/pasler-1977557138.html
Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников
Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников - РИА Новости, 11.10.2024
Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников
Власти Оренбургской области приняли решение в очередной раз повысить заработную плату работникам бюджетных сфер, эта мера коснется 40 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:01
2024-10-11T12:01
оренбургская область
денис паслер
зарплаты
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Оренбургской области приняли решение в очередной раз повысить заработную плату работникам бюджетных сфер, эта мера коснется 40 тысяч человек, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Развитие экономики Оренбуржья, перезапуск промышленности обеспечили рост средней заработной платы по области. Это позволяет нам оперативно регулировать уровень заработной платы в бюджетной сфере. Приняли решение провести очередное повышение. Оно коснется 40 тысяч оренбуржцев: учителей школ, педагогов детских садов, учреждений дополнительного образования и колледжей, работников культуры, медицинских и социальных работников", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, на эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 1,290 миллиарда рублей из расчета средней заработной платы по региону – 50 800 рублей. Рост составит 12% с начала года (20% от уровня 2023 года). "Это второе повышение в году. В марте на эти цели направили дополнительно 1 миллиард 219 миллионов рублей", - сказал губернатор. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2023 года на территории области достигнуты показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы. В целом на выполнение указов президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы направлено более 26 миллиардов рублей из консолидированного бюджета области.
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денис паслер, зарплаты
Оренбургская область, Денис Паслер, Зарплаты

Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Оренбургской области приняли решение в очередной раз повысить заработную плату работникам бюджетных сфер, эта мера коснется 40 тысяч человек, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Развитие экономики Оренбуржья, перезапуск промышленности обеспечили рост средней заработной платы по области. Это позволяет нам оперативно регулировать уровень заработной платы в бюджетной сфере. Приняли решение провести очередное повышение. Оно коснется 40 тысяч оренбуржцев: учителей школ, педагогов детских садов, учреждений дополнительного образования и колледжей, работников культуры, медицинских и социальных работников", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, на эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 1,290 миллиарда рублей из расчета средней заработной платы по региону – 50 800 рублей. Рост составит 12% с начала года (20% от уровня 2023 года).
"Это второе повышение в году. В марте на эти цели направили дополнительно 1 миллиард 219 миллионов рублей", - сказал губернатор.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2023 года на территории области достигнуты показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы. В целом на выполнение указов президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы направлено более 26 миллиардов рублей из консолидированного бюджета области.
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Оренбургская областьДенис ПаслерЗарплаты
 
 
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