https://ria.ru/20241011/pasler-1977557138.html

Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников

Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников - РИА Новости, 11.10.2024

Паслер: очередное повышение зарплаты коснется 40 тысяч бюджетников

Власти Оренбургской области приняли решение в очередной раз повысить заработную плату работникам бюджетных сфер, эта мера коснется 40 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:01

2024-10-11T12:01

2024-10-11T12:01

оренбургская область

денис паслер

зарплаты

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Оренбургской области приняли решение в очередной раз повысить заработную плату работникам бюджетных сфер, эта мера коснется 40 тысяч человек, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Развитие экономики Оренбуржья, перезапуск промышленности обеспечили рост средней заработной платы по области. Это позволяет нам оперативно регулировать уровень заработной платы в бюджетной сфере. Приняли решение провести очередное повышение. Оно коснется 40 тысяч оренбуржцев: учителей школ, педагогов детских садов, учреждений дополнительного образования и колледжей, работников культуры, медицинских и социальных работников", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, на эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 1,290 миллиарда рублей из расчета средней заработной платы по региону – 50 800 рублей. Рост составит 12% с начала года (20% от уровня 2023 года). "Это второе повышение в году. В марте на эти цели направили дополнительно 1 миллиард 219 миллионов рублей", - сказал губернатор. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2023 года на территории области достигнуты показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы. В целом на выполнение указов президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы направлено более 26 миллиардов рублей из консолидированного бюджета области.

https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977227460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, зарплаты