https://ria.ru/20241011/osipov-1977558443.html

Власти объяснили ситуацию с видео, на котором губернатор чесал нос

Власти объяснили ситуацию с видео, на котором губернатор чесал нос - РИА Новости, 11.10.2024

Власти объяснили ситуацию с видео, на котором губернатор чесал нос

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на видео, где руководитель Карымского лесничества Елена Шаляпина докладывает ему о пожарах, чесал нос из-за мошки,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:09

александр осипов

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов на видео, где руководитель Карымского лесничества Елена Шаляпина докладывает ему о пожарах, чесал нос из-за мошки, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков, добавив, что главное, чтобы эта история не расстроила Шаляпину. Telegram-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором Шаляпина стоит рядом с Осиповым, тот трогает рукой нос, а потом проводит ею по плечу женщины. Канал написал, что губернатор "вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе". Кадры широко разошлись в интернете. "Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео. Удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину", - сказал Кулаков. Он предоставил РИА Новости полное видео с места. На нем видно, что присутствующие люди отмахиваются от мошек и чешут носы, в том числе и Шаляпина. "Сложилась обманчивая картинка. На полном видео видно, что на месте сильный пожар раскинулся на несколько сопок. Было сильное задымление и много мошки. В кадрах все участники видео чешут носы или отмахиваются от мошки. Далее губернатор, и это на полном видео видно, поворачивает Елену Викторовну в сторону пожара и уточняет у нее подробности по тому направлению. Здесь считаю особенно важным извиниться перед Еленой Викторовной, так как из-за неполного видео сложилось неправильное восприятие у людей произошедшего", - добавил Кулаков.

https://ria.ru/20240213/matveev-1927112354.html

https://ria.ru/20220719/kosmonavt-1803436387.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр осипов, общество