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Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью - РИА Новости, 11.10.2024
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14:49 11.10.2024 (обновлено: 19:13 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/opera-1977610683.html
Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью
Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью - РИА Новости, 11.10.2024
Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью
В Германии восемнадцать зрителей откровенной оперы обратились за медицинской помощью из-за тошноты, сообщает The Guardian. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:49
2024-10-11T19:13
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Германии восемнадцать зрителей откровенной оперы обратились за медицинской помощью из-за тошноты, сообщает The Guardian."В субботу у нас было восемь (пациентов. — Прим. ред.) и еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь", — цитирует газета представителя Штутгартской государственной оперы Себастьяна Эблинга.Как пишет издание, шоу австрийского хореографа Флорентины Хольцингер, известной своими скандальными и откровенными выступлениями, включало сцены полового акта, живой пирсинг, а также обилие настоящей и искусственной крови.Организаторы призвали зрителей "читать описание программы, чтобы быть готовыми к представлению".
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германия, в мире
Германия, В мире
Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью

В ФРГ 18 зрителям секс-оперы понадобилась медпомощь из-за тошноты

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Германии восемнадцать зрителей откровенной оперы обратились за медицинской помощью из-за тошноты, сообщает The Guardian.
"В субботу у нас было восемь (пациентов. — Прим. ред.) и еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь", — цитирует газета представителя Штутгартской государственной оперы Себастьяна Эблинга.
Как пишет издание, шоу австрийского хореографа Флорентины Хольцингер, известной своими скандальными и откровенными выступлениями, включало сцены полового акта, живой пирсинг, а также обилие настоящей и искусственной крови.
Организаторы призвали зрителей "читать описание программы, чтобы быть готовыми к представлению".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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