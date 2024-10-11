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Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью

Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью - РИА Новости, 11.10.2024

Восемнадцать зрителей кровавой секс-оперы обратились за медпомощью

В Германии восемнадцать зрителей откровенной оперы обратились за медицинской помощью из-за тошноты, сообщает The Guardian. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

2024-10-11T19:13

германия

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Германии восемнадцать зрителей откровенной оперы обратились за медицинской помощью из-за тошноты, сообщает The Guardian."В субботу у нас было восемь (пациентов. — Прим. ред.) и еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь", — цитирует газета представителя Штутгартской государственной оперы Себастьяна Эблинга.Как пишет издание, шоу австрийского хореографа Флорентины Хольцингер, известной своими скандальными и откровенными выступлениями, включало сцены полового акта, живой пирсинг, а также обилие настоящей и искусственной крови.Организаторы призвали зрителей "читать описание программы, чтобы быть готовыми к представлению".

https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html

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германия, в мире