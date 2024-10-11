https://ria.ru/20241011/opasnost-1977695795.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.10.2024
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:43
2024-10-11T23:43
2024-10-11T23:43
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90463/43/904634337_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_d7b8e5da4980f0799c0fcd77df109741.jpg
КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. "Угроза атаки беспилотного летательного аппарата на территории Крымского района", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что жителям запрещено выходить на улицу. Необходимо отойти от окон, укрыться за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). На улице: спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
крымский район
краснодарский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90463/43/904634337_131:0:1364:925_1920x0_80_0_0_74ad0f9dbbbeb9930828f701007785eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский район, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Власти объявили опасность атаки беспилотников в Крымском районе Кубани