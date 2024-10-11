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На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/opasnost-1977695795.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.10.2024
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:43
2024-10-11T23:43
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. "Угроза атаки беспилотного летательного аппарата на территории Крымского района", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что жителям запрещено выходить на улицу. Необходимо отойти от окон, укрыться за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). На улице: спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
крымский район
краснодарский край
украина
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крымский район, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Власти объявили опасность атаки беспилотников в Крымском районе Кубани

© РИА Новости / Мария ВащукВ Крымске
В Крымске - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
В Крымске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь.
«
"Угроза атаки беспилотного летательного аппарата на территории Крымского района", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что жителям запрещено выходить на улицу. Необходимо отойти от окон, укрыться за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). На улице: спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский районКраснодарский крайУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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