https://ria.ru/20241011/opasnost-1977695795.html

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.10.2024

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:43

2024-10-11T23:43

2024-10-11T23:43

специальная военная операция на украине

крымский район

краснодарский край

украина

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава района Сергей Лесь. "Угроза атаки беспилотного летательного аппарата на территории Крымского района", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что жителям запрещено выходить на улицу. Необходимо отойти от окон, укрыться за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). На улице: спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

крымский район

краснодарский край

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский район, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины