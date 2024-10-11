https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек

ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек - РИА Новости, 11.10.2024

ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала власти Исламского эмирата Афганистан пересмотреть политику в отношении девочек старше 12 лет, которым... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:48

2024-10-11T18:48

2024-10-11T18:48

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала власти Исламского эмирата Афганистан пересмотреть политику в отношении девочек старше 12 лет, которым запрещено учиться. Специальный представитель генерального секретаря ООН и глава UNAMA Роза Отунбаева выступила в пятницу с официальным заявлением по случаю Международного дня девочек, который отмечается во всем мире 11 октября. "В Афганистане мы отмечаем этот важный день с большой скорбью, потому что прошло уже 1120 дней с тех пор, как власти ввели запрет на обучение девочек старше 12 лет. Это более трех лет упущенных возможностей не только для миллионов девочек, но и для их семей и всей страны", - сказала Отунбаева. "С каждым днем жизни женщин и девочек наносится все больший ущерб. Афганистан движется назад, а не вперед в своем стремлении к миру, восстановлению и процветанию", - подчеркнула глава UNAMA. "Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз призвать власти изменить курс. Также обещаю женщинам и девочкам Афганистана, что мы не прекратим выступать в их защиту, даже когда другие пытаются заставить их молчать", - заявила спецпредставитель генсека ООН.

https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

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в мире, афганистан, роза отунбаева, оон