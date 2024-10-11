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В Одессе после акции с флагом России установят патруль - РИА Новости, 11.10.2024
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17:04 11.10.2024 (обновлено: 17:08 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/odessa-1977647550.html
В Одессе после акции с флагом России установят патруль
В Одессе после акции с флагом России установят патруль - РИА Новости, 11.10.2024
В Одессе после акции с флагом России установят патруль
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале, в пятницу о размещении патруля возле постамента снесенного памятника... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:04
2024-10-11T17:08
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале, в пятницу о размещении патруля возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после после акции с флагом РФ. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника российской императрице Екатерине II. "В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади (новое название Екатерининской площади Одессы - ред.). Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи", - заявил Труханов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241011/odessa-1977615810.html
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в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов, екатерина ii, страна.ua
В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Екатерина II, Страна.ua
В Одессе после акции с флагом России установят патруль

На Европейской площади в Одессе после акции с флагом России установят патруль

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале, в пятницу о размещении патруля возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после после акции с флагом РФ.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника российской императрице Екатерине II.
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"В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади (новое название Екатерининской площади Одессы - ред.). Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи", - заявил Труханов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В миреОдессаРоссияУкраинаГеннадий ТрухановЕкатерина IIСтрана.ua
 
 
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