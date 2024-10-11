https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html

ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области

ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024

ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области

Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:42

2024-10-11T18:42

2024-10-11T18:47

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльский район

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня со стороны ВСУ произошёл обстрел поселка Марьино Рыльского района. Было зафиксировано пять прилётов", - написал Смирнов в своем Telegram-канале, уточнив, что мирные жители не пострадали. Он отметил, что в результате атаки повреждено административное здание на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля "Усадьба Барятинских "Марьино".

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

курская область

рыльский район

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, рыльский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины