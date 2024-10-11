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ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
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18:42 11.10.2024 (обновлено: 18:47 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html
ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области
ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области
Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:42
2024-10-11T18:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня со стороны ВСУ произошёл обстрел поселка Марьино Рыльского района. Было зафиксировано пять прилётов", - написал Смирнов в своем Telegram-канале, уточнив, что мирные жители не пострадали. Он отметил, что в результате атаки повреждено административное здание на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля "Усадьба Барятинских "Марьино".
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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происшествия, курская область, рыльский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области

Смирнов: ВСУ обстреляли территорию усадьбы Барятинских в Марьино Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. 11 октября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. 11 октября 2024
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«
"Сегодня со стороны ВСУ произошёл обстрел поселка Марьино Рыльского района. Было зафиксировано пять прилётов", - написал Смирнов в своем Telegram-канале, уточнив, что мирные жители не пострадали.
Он отметил, что в результате атаки повреждено административное здание на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля "Усадьба Барятинских "Марьино".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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