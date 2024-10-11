https://ria.ru/20241011/obstrel-1977533609.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около сотни снарядов

ВСУ выпустили по Белгородской области около сотни снарядов - РИА Новости, 11.10.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области около сотни снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около сотни снарядов, ранены три человека, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:31

2024-10-11T10:31

2024-10-11T10:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

прохоровский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около сотни снарядов, ранены три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 9 районах области. Было выпущено 98 снарядов и зафиксированы атаки 44 беспилотников. Мужчине и 17-летней девушке потребовалась госпитализация, еще один мужчина будет проходить лечение амбулаторно. За отчетный период различные повреждения получили 27 квартир в двух многоквартирных домах, 13 частных домов, два административных здания, магазин, соцобъект, 94 автомобиля, цех и помещение сельхозпредприятия. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское выпущено 3 БПЛА. В результате атаки дрона ранен один мирный житель… В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Старый выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 1 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка выпущены 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и 11 БПЛА", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов атакованы с помощью 39 боеприпасов и 16 беспилотников. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущены 14 снарядов и 5 дронов. Над Прохоровским районом, Старооскольским и Яковлевским городскими округами системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа и две воздушные цели. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Доброе, Муром, Ржевка выпущены 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Ранены 2 мирных жителя. Днём в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В результате третьего обстрела ранен мужчина", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html

https://ria.ru/20240606/ataka-1951089442.html

белгородская область

белгородский район

прохоровский район

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Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, прохоровский район, вячеслав гладков, происшествия