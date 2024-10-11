https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html

В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ - РИА Новости, 11.10.2024

В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:54

2024-10-11T05:54

2024-10-11T08:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин."В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого", — сказал дипломат.Он отметил, что "бывшие партнеры" не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность."Был Экономико-экологический форум в Праге, наши представители не получили визы. Проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме", — рассказал Капырин. Как подчеркнул дипломат, Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ. "Это тоже полезный формат", — заключил Капырин.Ранее и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила РИА Новости, что Москва с зимы нынешнего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из России для изложения своей позиции.По ее словам, "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".

https://ria.ru/20241008/obse-1976874541.html

https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html

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