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В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ - РИА Новости, 11.10.2024
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05:54 11.10.2024 (обновлено: 08:59 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html
В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ
В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ - РИА Новости, 11.10.2024
В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:54
2024-10-11T08:59
обсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин.&quot;В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого&quot;, — сказал дипломат.Он отметил, что "бывшие партнеры" не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность."Был Экономико-экологический форум в Праге, наши представители не получили визы. Проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме", — рассказал Капырин. Как подчеркнул дипломат, Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ. "Это тоже полезный формат", — заключил Капырин.Ранее и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила РИА Новости, что Москва с зимы нынешнего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из России для изложения своей позиции.По ее словам, "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".
https://ria.ru/20241008/obse-1976874541.html
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обсе, россия, прага, европа
ОБСЕ, Россия, Прага, Европа
В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

МИД: ОБСЕ находится в кризисе, организация отошла от своих первоначальных задач

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин.
«

Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого", — сказал дипломат.

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Он отметил, что "бывшие партнеры" не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность.
"Был Экономико-экологический форум в Праге, наши представители не получили визы. Проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме", — рассказал Капырин.
Как подчеркнул дипломат, Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ.
"Это тоже полезный формат", — заключил Капырин.
Ранее и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила РИА Новости, что Москва с зимы нынешнего года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из России для изложения своей позиции.
По ее словам, "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".
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