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Россия планирует принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 11.10.2024
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05:43 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/obse-1977506505.html
Россия планирует принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Россия планирует принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 11.10.2024
Россия планирует принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Россия планирует принять участие в заседании Совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет на Мальте... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:43
2024-10-11T05:43
россия
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обсе
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РИА Новости. С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Россия планирует принять участие в заседании Совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет на Мальте в декабре, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Ранее информированные источники сообщили РИА Новости, что российская сторона получит приглашение на заседание СМИД ОБСЕ."Россия, одна из основателей ОБСЕ, не нуждается в каком-то специальном приглашении. Формально говоря, уже было несколько встреч, на которых обсуждалось участие всех стран. Российская Федерация, естественно, планирует принимать участие", - сказал Капырин в беседе с агентством.
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россия, в мире, обсе
Россия, В мире, ОБСЕ
Россия планирует принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

Дипломат Капырин: Россия хочет принять участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
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РИА Новости. С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Россия планирует принять участие в заседании Совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет на Мальте в декабре, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.
Ранее информированные источники сообщили РИА Новости, что российская сторона получит приглашение на заседание СМИД ОБСЕ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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"Россия, одна из основателей ОБСЕ, не нуждается в каком-то специальном приглашении. Формально говоря, уже было несколько встреч, на которых обсуждалось участие всех стран. Российская Федерация, естественно, планирует принимать участие", - сказал Капырин в беседе с агентством.
 
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