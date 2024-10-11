https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2024
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:14
2024-10-11T08:14
2024-10-11T08:15
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги. По словам Кима, в четверг днем было нанесено два удара по объекту критической инфраструктуры. "Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Власти Николаева сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры