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В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 11.10.2024 (обновлено: 08:15 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2024
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:14
2024-10-11T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги. По словам Кима, в четверг днем было нанесено два удара по объекту критической инфраструктуры. "Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html
https://ria.ru/20241011/prokudin-1977512296.html
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в мире, николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

Власти Николаева сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги.
Координатор пророссийского подполья Лебедев про удары по производству беспилотников в Николаеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве
10 октября, 16:14
По словам Кима, в четверг днем было нанесено два удара по объекту критической инфраструктуры.
"Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - написал Ким.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Вчера, 08:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)РоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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