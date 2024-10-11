https://ria.ru/20241011/niger-1977538519.html

Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре

Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре - РИА Новости, 11.10.2024

Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре

Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:52

2024-10-11T10:52

2024-10-11T11:06

в мире

нигер

мохамед базум

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента Мохамеда Базума и лишил их гражданства, передает Нигерское агентство печати (ANP). "Его превосходительство бригадный генерал Абдурахман Тчиани… подписал сегодня, 10 октября 2024 года, указ о лишении гражданства некоторых лиц за различные правонарушения… Вышеупомянутые лица, в частности, подозреваются в осуществлении деятельности, которая может нарушить общественный мир и безопасность, в шпионаже в пользу иностранной державы… заговоре против государственной власти и измене", - говорится в коммюнике генерального секретариата нового правительства. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, который 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.

https://ria.ru/20240418/ssha-1940705762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мохамед базум