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Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре - РИА Новости, 11.10.2024
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10:52 11.10.2024 (обновлено: 11:06 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/niger-1977538519.html
Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре
Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре - РИА Новости, 11.10.2024
Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре
Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:52
2024-10-11T11:06
в мире
нигер
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента Мохамеда Базума и лишил их гражданства, передает Нигерское агентство печати (ANP). "Его превосходительство бригадный генерал Абдурахман Тчиани… подписал сегодня, 10 октября 2024 года, указ о лишении гражданства некоторых лиц за различные правонарушения… Вышеупомянутые лица, в частности, подозреваются в осуществлении деятельности, которая может нарушить общественный мир и безопасность, в шпионаже в пользу иностранной державы… заговоре против государственной власти и измене", - говорится в коммюнике генерального секретариата нового правительства. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, который 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
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в мире, нигер, мохамед базум
В мире, Нигер, Мохамед Базум
Власти Нигера обвинили девятерых бывших чиновников в заговоре

Власти Нигера обвинили девятерых чиновников из администрации Базума в заговоре

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей
Вид на Ниамей - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента Мохамеда Базума и лишил их гражданства, передает Нигерское агентство печати (ANP).
"Его превосходительство бригадный генерал Абдурахман Тчиани… подписал сегодня, 10 октября 2024 года, указ о лишении гражданства некоторых лиц за различные правонарушения… Вышеупомянутые лица, в частности, подозреваются в осуществлении деятельности, которая может нарушить общественный мир и безопасность, в шпионаже в пользу иностранной державы… заговоре против государственной власти и измене", - говорится в коммюнике генерального секретариата нового правительства.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, который 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
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