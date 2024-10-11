https://ria.ru/20241011/nepal-1977520782.html

Вертолет не смог вылететь за погибшими в Непале российскими альпинистами

Вертолет не смог вылететь за погибшими в Непале российскими альпинистами - РИА Новости, 11.10.2024

Вертолет не смог вылететь за погибшими в Непале российскими альпинистами

Вертолет в горах Непала не смог вылететь за погибшими российскими альпинистами из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:28

2024-10-11T09:28

2024-10-11T09:28

непал

пропажа российских альпинистов в непале

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вертолет в горах Непала не смог вылететь за погибшими российскими альпинистами из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. В среду этой эвакуации помещали нерешенные организационные вопросы и низкая облачность, а в четверг выяснилось, что на вертолете приблизиться к месту нахождения тел невозможно. "Сегодня вылета не будет, погода в районе Дхаулагири не позволила. (Эвакуировать) на подвеске, вертолет не будет садиться, специалист будет висеть и работать на тросе", - сообщили РИА Новости в федерации. По словам собеседника агентства, решение непальской стороны забрать тела с помощью вертолета изначально было неверным, сразу после первого поисково-разведывательного вылета 8 октября было очевиден только один метод организации работ - на подвеске. "У непальцев, по-видимому, сейчас не оказалось нужного свободного специалиста. Просто "выжимают" деньги", - сказал представитель федерации. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину выше 8 тысяч метров. Как сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области, средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить погибших с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,65 тысячи метров, а чтобы доставить тела в Катманду и оттуда в Москву, нужно еще около 100 тысяч долларов. В компании "АльфаСтрахование", где были застрахованы альпинисты, заявили РИА Новости, что страховщик организует отправку погибших на родину. Накануне альпинист Денис Алексенко, который вместе с напарником Артемом Ценцевицким участвовал в восхождении на Дхаулагири отдельной группой, сообщил, что очередная попытка эвакуировать тела погибших в четверг не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план.

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976968353.html

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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непал, пропажа российских альпинистов в непале