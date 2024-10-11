https://ria.ru/20241011/nato-1977683384.html
Стало известно о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией
Стало известно о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией - РИА Новости, 11.10.2024
Стало известно о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией
Министры обороны стран НАТО на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику в отношении России, пишет Politico. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:43
2024-10-11T20:43
2024-10-11T20:43
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министры обороны стран НАТО на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику в отношении России, пишет Politico."Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", — цитирует издание высокопоставленного представителя американского правительства.Чиновник уточнил, что проект будущей стратегии еще не подготовлен, а военные последствия предполагаемых изменений будут нести ограниченный характер.Также, по данным издания, некоторые члены НАТО беспокоятся, что слишком агрессивная новая стратегия может послать России дестабилизирующий сигнал.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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в мире, россия, нато, москва, европа
В мире, Россия, НАТО, Москва, Европа
Стало известно о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией
Politicо: НАТО намерена создать новую стратегию в отношениях с РФ
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министры обороны стран НАТО на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику в отношении России, пишет Politico.
"Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", — цитирует издание высокопоставленного представителя американского правительства.
Чиновник уточнил, что проект будущей стратегии еще не подготовлен, а военные последствия предполагаемых изменений будут нести ограниченный характер.
Также, по данным издания, некоторые члены НАТО беспокоятся, что слишком агрессивная новая стратегия может послать России дестабилизирующий сигнал.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва
никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.