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В США арестовали россиянку за нападение на пограничника
В США арестовали россиянку за нападение на пограничника - РИА Новости, 11.10.2024
В США арестовали россиянку за нападение на пограничника
Власти США арестовали гражданку России и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она поцарапала пограничника при... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:52
2024-10-11T23:52
2024-10-11T23:52
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Власти США арестовали гражданку России и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она поцарапала пограничника при возвращении из Канады, заявил американский минюст. Согласно позиции ведомства, 9 октября 43-летняя гражданка РФ Олеся Сумина со своими двумя детьми выехала с территории США в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Канадское агентство пограничной службы отказало Суминой и повезло обратно к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк. По мере приближения к границе США канадские пограничники проинформировали американских коллег, что с женщиной "тяжело справляться" и она якобы плюнула внутри их машины. После этого офицеры Таможенно-пограничной службы США безуспешно попытались провести интервью с Суминой с использованием приложения по переводу языка. "Сумина не сотрудничала на протяжении всего интервью и не хотела предоставлять личную информацию. Когда офицеры попытались получить доступ к сотовому телефону Суминой, она схватила телефон и быстро положила его в карман. Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной,… схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера", - заявили в минюсте. В результате россиянка была арестована и ей предъявили обвинение в нападении на пограничника. Как отметили в минюсте, максимальное наказание в случае признания ее виновной может составить 8 лет тюремного заключения.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html
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в мире, сша, россия, канада, происшествия
В мире, США, Россия, Канада, Происшествия
В США арестовали россиянку за нападение на пограничника
В США арестовали россиянку, поцарапавшую пограничника при возвращении из Канады
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Власти США арестовали гражданку России и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она поцарапала пограничника при возвращении из Канады, заявил американский минюст.
Согласно позиции ведомства, 9 октября 43-летняя гражданка РФ Олеся Сумина со своими двумя детьми выехала с территории США в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Канадское агентство пограничной службы отказало Суминой и повезло обратно к КПП в городе Баффало
в штате Нью-Йорк
.
По мере приближения к границе США канадские пограничники проинформировали американских коллег, что с женщиной "тяжело справляться" и она якобы плюнула внутри их машины. После этого офицеры Таможенно-пограничной службы США безуспешно попытались провести интервью с Суминой с использованием приложения по переводу языка.
"Сумина не сотрудничала на протяжении всего интервью и не хотела предоставлять личную информацию. Когда офицеры попытались получить доступ к сотовому телефону Суминой, она схватила телефон и быстро положила его в карман. Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной,… схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера", - заявили в минюсте.
В результате россиянка была арестована и ей предъявили обвинение в нападении на пограничника. Как отметили в минюсте, максимальное наказание в случае признания ее виновной может составить 8 лет тюремного заключения.