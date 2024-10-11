https://ria.ru/20241011/napadenie-1977696997.html

В США арестовали россиянку за нападение на пограничника

В США арестовали россиянку за нападение на пограничника - РИА Новости, 11.10.2024

В США арестовали россиянку за нападение на пограничника

Власти США арестовали гражданку России и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она поцарапала пограничника при... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:52

2024-10-11T23:52

2024-10-11T23:52

в мире

сша

россия

канада

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148200/49/1482004987_0:382:4858:3115_1920x0_80_0_0_1dbc41b00954015bf94e118ae4d35393.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Власти США арестовали гражданку России и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она поцарапала пограничника при возвращении из Канады, заявил американский минюст. Согласно позиции ведомства, 9 октября 43-летняя гражданка РФ Олеся Сумина со своими двумя детьми выехала с территории США в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Канадское агентство пограничной службы отказало Суминой и повезло обратно к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк. По мере приближения к границе США канадские пограничники проинформировали американских коллег, что с женщиной "тяжело справляться" и она якобы плюнула внутри их машины. После этого офицеры Таможенно-пограничной службы США безуспешно попытались провести интервью с Суминой с использованием приложения по переводу языка. "Сумина не сотрудничала на протяжении всего интервью и не хотела предоставлять личную информацию. Когда офицеры попытались получить доступ к сотовому телефону Суминой, она схватила телефон и быстро положила его в карман. Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной,… схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера", - заявили в минюсте. В результате россиянка была арестована и ей предъявили обвинение в нападении на пограничника. Как отметили в минюсте, максимальное наказание в случае признания ее виновной может составить 8 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html

https://ria.ru/20240920/rossiyanin-1973740016.html

сша

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, канада, происшествия