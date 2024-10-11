https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность - РИА Новости, 11.10.2024
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность
Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:22
2024-10-11T14:22
2024-10-11T14:22
общество
москва
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf495633f2feb928388f832772bbc90.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка "ненормальная семья"? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность - не выход", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она уточнила, что необходимо менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями. "Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", - подчеркнула Ярославская.
https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d861cb250531cfc86c9a6738a3241366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ольга ярославская
Общество, Москва, Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность
Детский омбудсмен Москвы: налог на бездетность не увеличит рождаемость
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка "ненормальная семья"? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность - не выход", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что необходимо менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями.
"Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", - подчеркнула Ярославская.