https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность - РИА Новости, 11.10.2024

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность

Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:22

2024-10-11T14:22

2024-10-11T14:22

общество

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка "ненормальная семья"? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность - не выход", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она уточнила, что необходимо менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями. "Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", - подчеркнула Ярославская.

https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html

москва

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общество, москва, ольга ярославская