Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность - РИА Новости, 11.10.2024
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность
Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:22
2024-10-11T14:22
общество
москва
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf495633f2feb928388f832772bbc90.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка "ненормальная семья"? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность - не выход", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она уточнила, что необходимо менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями. "Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", - подчеркнула Ярославская.
https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d861cb250531cfc86c9a6738a3241366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ольга ярославская
Общество, Москва, Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала идею о налоге на бездетность

Детский омбудсмен Москвы: налог на бездетность не увеличит рождаемость

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодая женщина с ребенком
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Молодая женщина с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Налог на бездетность не увеличит рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка "ненормальная семья"? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность - не выход", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что необходимо менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями.
"Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", - подчеркнула Ярославская.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив
8 октября, 17:00
 
ОбществоМоскваОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала