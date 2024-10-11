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У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.10.2024
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12:24 11.10.2024 (обновлено: 13:13 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.10.2024
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:24
2024-10-11T13:13
россия
михаил мурашко
брикс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Он пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этом направлении, отметив, что Россия готова делиться знаниями и возможностями. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что центр "Вектор" разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний.
https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html
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россия, михаил мурашко, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество
Россия, Михаил Мурашко, БРИКС, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко

Мурашко: у России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи министров здравоохранения стран БРИКС. 11 октября 2024
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи министров здравоохранения стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи министров здравоохранения стран БРИКС. 11 октября 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
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Он пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этом направлении, отметив, что Россия готова делиться знаниями и возможностями.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что центр "Вектор" разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний.
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РоссияМихаил МурашкоБРИКСФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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