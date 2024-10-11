https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html

У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко

У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.10.2024

У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко

У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:24

2024-10-11T12:24

2024-10-11T13:13

россия

михаил мурашко

брикс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Он пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этом направлении, отметив, что Россия готова делиться знаниями и возможностями. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что центр "Вектор" разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний.

https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мурашко, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество