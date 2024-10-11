https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.10.2024
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:24
2024-10-11T12:24
2024-10-11T13:13
россия
михаил мурашко
брикс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Он пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этом направлении, отметив, что Россия готова делиться знаниями и возможностями. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что центр "Вектор" разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний.
https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество
Россия, Михаил Мурашко, БРИКС, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
Мурашко: у России есть большие наработки по вакцине против вируса Марбург