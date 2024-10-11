https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html

В Москве напали на съемочную группу "Известий"

В Москве напали на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве напали на съемочную группу "Известий"

Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской, сообщает издание. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:27

2024-10-11T17:27

2024-10-11T17:27

москва

известия (газета)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977650920_20:0:1259:697_1920x0_80_0_0_995bdbf8bbff98046b779054eea47926.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской, сообщает издание. "На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания. Журналисты приехали на съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской. После неудобных вопросов Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон", - говорится в Telegram-канале "Известий". Ланская, она же Светлана Рожнова, является директором академии "Счастливая семья". "Себя она называет не иначе как "свахой миллионеров" и заявляет, что у нее свое агентство, клиентами которого становятся успешные мужчины. В элитном агентстве свахи невест подбирают по определенным критериям. Если девушки не подходят, им предлагают пройти спецкурсы от Ланской", - говорится в сообщении. К месту инцидента вызвали полицию, при этом микрофон редакции супружеская пара отдавать отказалась, добавили "Известия".

https://ria.ru/20240930/kulaga-1975527026.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, известия (газета), происшествия