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В Москве напали на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 11.10.2024
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17:27 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html
В Москве напали на съемочную группу "Известий"
В Москве напали на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве напали на съемочную группу "Известий"
Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской, сообщает издание. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:27
2024-10-11T17:27
москва
известия (газета)
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской, сообщает издание. "На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания. Журналисты приехали на съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской. После неудобных вопросов Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон", - говорится в Telegram-канале "Известий". Ланская, она же Светлана Рожнова, является директором академии "Счастливая семья". "Себя она называет не иначе как "свахой миллионеров" и заявляет, что у нее свое агентство, клиентами которого становятся успешные мужчины. В элитном агентстве свахи невест подбирают по определенным критериям. Если девушки не подходят, им предлагают пройти спецкурсы от Ланской", - говорится в сообщении. К месту инцидента вызвали полицию, при этом микрофон редакции супружеская пара отдавать отказалась, добавили "Известия".
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москва, известия (газета), происшествия
Москва, Известия (газета), Происшествия
В Москве напали на съемочную группу "Известий"

Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета Ланской

© IZ.RU/TelegramНа съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу Известий напали во время редакционного задания - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© IZ.RU/Telegram
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской, сообщает издание.
"На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания. Журналисты приехали на съемки сюжета про брачные агентства "свахи миллионеров" Ланы Ланской. После неудобных вопросов Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон", - говорится в Telegram-канале "Известий".
Ланская, она же Светлана Рожнова, является директором академии "Счастливая семья".
"Себя она называет не иначе как "свахой миллионеров" и заявляет, что у нее свое агентство, клиентами которого становятся успешные мужчины. В элитном агентстве свахи невест подбирают по определенным критериям. Если девушки не подходят, им предлагают пройти спецкурсы от Ланской", - говорится в сообщении.
К месту инцидента вызвали полицию, при этом микрофон редакции супружеская пара отдавать отказалась, добавили "Известия".
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