https://ria.ru/20241011/moskva-1977614200.html

Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений

Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений - РИА Новости, 11.10.2024

Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:58

2024-10-11T14:58

2024-10-11T14:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

саларьево (москва)

петр бирюков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы городских служб, с начала года восстановили порядка 15 километров таких конструкций на 36 инженерных сооружениях. Среди них - метромост Нагатинский, Бородинский и Бесединский мосты, путепроводы Солнцево - Саларьево, Хованский и Волгоградский - Угрешский ТТК, эстакады Мичуринская и Ярославская-2", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что работы проводились в рамках текущего содержания инженерных сооружений и оперативно при ликвидации последствий ДТП. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что движение на время ремонтных работ полностью не перекрывалось - вводились временные ограничения на одной полосе.

https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html

москва

саларьево (москва)

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, саларьево (москва), петр бирюков