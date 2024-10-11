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Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений - РИА Новости, 11.10.2024
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14:58 11.10.2024 (обновлено: 14:59 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/moskva-1977614200.html
Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений
Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений - РИА Новости, 11.10.2024
Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:58
2024-10-11T14:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
саларьево (москва)
петр бирюков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы городских служб, с начала года восстановили порядка 15 километров таких конструкций на 36 инженерных сооружениях. Среди них - метромост Нагатинский, Бородинский и Бесединский мосты, путепроводы Солнцево - Саларьево, Хованский и Волгоградский - Угрешский ТТК, эстакады Мичуринская и Ярославская-2", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что работы проводились в рамках текущего содержания инженерных сооружений и оперативно при ликвидации последствий ДТП. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что движение на время ремонтных работ полностью не перекрывалось - вводились временные ограничения на одной полосе.
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городское хозяйство москвы, москва, саларьево (москва), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Саларьево (Москва), Петр Бирюков

Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramОколо 15 км барьерных ограждений отремонтировали на инженерных сооружениях Москвы в 2024
Около 15 км барьерных ограждений отремонтировали на инженерных сооружениях Москвы в 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Около 15 км барьерных ограждений отремонтировали на инженерных сооружениях Москвы в 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы городских служб, с начала года восстановили порядка 15 километров таких конструкций на 36 инженерных сооружениях. Среди них - метромост Нагатинский, Бородинский и Бесединский мосты, путепроводы Солнцево - Саларьево, Хованский и Волгоградский - Угрешский ТТК, эстакады Мичуринская и Ярославская-2", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы проводились в рамках текущего содержания инженерных сооружений и оперативно при ликвидации последствий ДТП.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что движение на время ремонтных работ полностью не перекрывалось - вводились временные ограничения на одной полосе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСаларьево (Москва)Петр Бирюков
 
 
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