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Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5% - РИА Новости, 11.10.2024
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10:58 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/moskva-1977539342.html
Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5%
Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5% - РИА Новости, 11.10.2024
Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5%
Социальные пособия и выплаты в Москве будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году, следует из данных инфографики, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:58
2024-10-11T10:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
тинао
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Социальные пособия и выплаты в Москве будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году, следует из данных инфографики, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным в своем Telegram-канале. Ранее правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В 2025 году более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям. "Социальная поддержка москвичей. Индексация пособий и выплат на 5,5%: старшему поколению, семьям с детьми, людям с инвалидностью", - говорится на инфографике. Как позже сообщили на сайте мэра и правительства, на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, старшему поколению - 202,4 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам - 177,7 миллиарда рублей. "Более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте. Всем пассажирам доступны бесплатные пересадки между станциями метро и Московских центральных диаметров", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 миллиарда рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 22,4 миллиарда рублей. Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 миллиона москвичей. "В 2025 году столица продолжит реализацию популярного среди жителей проекта "Московское долголетие". В городе создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия - городских клубных пространств для общения и самореализации москвичей старшего возраста. Планируется завершить ее формирование, чтобы центры московского долголетия появились в каждом районе, включая активно развивающиеся территории ТиНАО. На реализацию проекта в 2025 году предусмотрено 3,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что развитие системы социальной поддержки москвичей продолжится. Для этого в городе внедрят более гибкие и эффективные инструменты, улучшат качество обслуживания за счет цифровой трансформации, а также упростят порядок получения социальных услуг.
https://ria.ru/20240827/rossiya-1968657529.html
https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html
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москва
московская область (подмосковье)
тинао
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общество, москва, московская область (подмосковье), тинао, сергей собянин
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), ТиНАО, Сергей Собянин
Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5%

Собянин: соцпособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5% в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Социальные пособия и выплаты в Москве будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году, следует из данных инфографики, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным в своем Telegram-канале.
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Ранее правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В 2025 году более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям.
"Социальная поддержка москвичей. Индексация пособий и выплат на 5,5%: старшему поколению, семьям с детьми, людям с инвалидностью", - говорится на инфографике.
Как позже сообщили на сайте мэра и правительства, на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, старшему поколению - 202,4 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам - 177,7 миллиарда рублей.
"Более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте. Всем пассажирам доступны бесплатные пересадки между станциями метро и Московских центральных диаметров", - уточняется в сообщении.
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Подчеркивается, что на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 миллиарда рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 22,4 миллиарда рублей. Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 миллиона москвичей.
"В 2025 году столица продолжит реализацию популярного среди жителей проекта "Московское долголетие". В городе создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия - городских клубных пространств для общения и самореализации москвичей старшего возраста. Планируется завершить ее формирование, чтобы центры московского долголетия появились в каждом районе, включая активно развивающиеся территории ТиНАО. На реализацию проекта в 2025 году предусмотрено 3,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте.
Уточняется, что развитие системы социальной поддержки москвичей продолжится. Для этого в городе внедрят более гибкие и эффективные инструменты, улучшат качество обслуживания за счет цифровой трансформации, а также упростят порядок получения социальных услуг.
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