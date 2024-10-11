https://ria.ru/20241011/moskva-1977539342.html

Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5%

Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5% - РИА Новости, 11.10.2024

Социальные пособия и выплаты в Москве проиндексируют на 5,5%

Социальные пособия и выплаты в Москве будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году, следует из данных инфографики, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:58

2024-10-11T10:58

2024-10-11T10:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

тинао

сергей собянин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Социальные пособия и выплаты в Москве будут проиндексированы на 5,5% в 2025 году, следует из данных инфографики, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным в своем Telegram-канале. Ранее правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В 2025 году более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям. "Социальная поддержка москвичей. Индексация пособий и выплат на 5,5%: старшему поколению, семьям с детьми, людям с инвалидностью", - говорится на инфографике. Как позже сообщили на сайте мэра и правительства, на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, старшему поколению - 202,4 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам - 177,7 миллиарда рублей. "Более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте. Всем пассажирам доступны бесплатные пересадки между станциями метро и Московских центральных диаметров", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 миллиарда рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 22,4 миллиарда рублей. Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 миллиона москвичей. "В 2025 году столица продолжит реализацию популярного среди жителей проекта "Московское долголетие". В городе создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия - городских клубных пространств для общения и самореализации москвичей старшего возраста. Планируется завершить ее формирование, чтобы центры московского долголетия появились в каждом районе, включая активно развивающиеся территории ТиНАО. На реализацию проекта в 2025 году предусмотрено 3,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что развитие системы социальной поддержки москвичей продолжится. Для этого в городе внедрят более гибкие и эффективные инструменты, улучшат качество обслуживания за счет цифровой трансформации, а также упростят порядок получения социальных услуг.

https://ria.ru/20240827/rossiya-1968657529.html

https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html

https://radiosputnik.ru/20240827/efimov-1968760461.html

москва

московская область (подмосковье)

тинао

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общество, москва, московская область (подмосковье), тинао, сергей собянин