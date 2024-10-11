https://ria.ru/20241011/moldavija-1977656498.html

В НАЦ Молдавии сообщили о задержаниях после обысков в мэрии Оргеева

В НАЦ Молдавии сообщили о задержаниях после обысков в мэрии Оргеева - РИА Новости, 11.10.2024

В НАЦ Молдавии сообщили о задержаниях после обысков в мэрии Оргеева

Национальный антикоррупционный центр Молдавии (НАЦ) сообщил в пятницу, что после обысков в мэрии города Оргеев четверо человек были задержаны на 72 часа. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:43

2024-10-11T17:43

2024-10-11T17:43

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр Молдавии (НАЦ) сообщил в пятницу, что после обысков в мэрии города Оргеев четверо человек были задержаны на 72 часа. Ранее в пятницу сотрудники НАЦ провели обыски в мэрии города Оргеев. По сообщению пресс-службы ведомства, следственные мероприятия проходили у 18 госслужащих, включая мэра города Татьяну Кочу, заместителя мэра, главного архитектора и инспектора, а также нескольких депутатов районного совета. В ведомстве также уточнили, что обыски проводятся по статьям, касающимся пассивной коррупции и нарушения управления средствами политических партий. Адвокат Кочу Вадим Банару заявил, что мэра привлекли к ответственности, но не задержали. "НАЦ и прокуратура провели обыск в мэрии Оргеева по делу о коррупции: 18 подозреваемых, четверо из которых задержаны на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НАЦ в соцсети Facebook*. Местные выборы в Молдавии состоялись в ноябре прошлого года, на которых Кочу получила поддержку партии "Шанс", вошедшей позже в оппозиционный блок "Победа". В начале октября глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что блок "Победа", возглавляемый опальным политиком Иланом Шором, якобы организовал преступную группировку, которая занимается подкупом избирателей. По данным следствия, через различные каналы в страну поступило 15 миллионов долларов, использованных для подкупа около 130 тысяч избирателей. При этом представители блока "Победа" официально не зарегистрированы в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в этот же день пройдет референдум о вступлении страны в Евросоюз.* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, илан шор