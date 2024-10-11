https://ria.ru/20241011/mishustin-1977691449.html

Замруководителя Росаккредитации освободили от должности

Замруководителя Росаккредитации освободили от должности - РИА Новости, 11.10.2024

Замруководителя Росаккредитации освободили от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:34

2024-10-11T22:34

2024-10-11T22:34

политика

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соловьева Александра Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html

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Наталья Макарова

политика, россия, михаил мишустин, александр соловьев, александр александрович