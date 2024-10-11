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Замруководителя Росаккредитации освободили от должности - РИА Новости, 11.10.2024
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22:34 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/mishustin-1977691449.html
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности - РИА Новости, 11.10.2024
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:34
2024-10-11T22:34
политика
россия
михаил мишустин
александр соловьев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соловьева Александра Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе", - говорится в распоряжении.
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политика, россия, михаил мишустин, александр соловьев, александр александрович
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Александр Соловьев, Александр Александрович
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности

Мишустин уволил Александра Соловьева с должности замруководителя Росаккредитации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Соловьева Александра Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе", - говорится в распоряжении.
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