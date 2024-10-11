https://ria.ru/20241011/mishustin-1977691449.html
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности - РИА Новости, 11.10.2024
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:34
2024-10-11T22:34
2024-10-11T22:34
политика
россия
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александр александрович
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Соловьева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Соловьева Александра Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации по его просьбе", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, александр соловьев, александр александрович
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Александр Соловьев, Александр Александрович
Замруководителя Росаккредитации освободили от должности
Мишустин уволил Александра Соловьева с должности замруководителя Росаккредитации