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Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России - РИА Новости, 11.10.2024
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06:34 11.10.2024 (обновлено: 11:58 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России - РИА Новости, 11.10.2024
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России
Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России — минтая — и за счет этого повысить его потребление в стране вдвое, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:34
2024-10-11T11:58
россия
экономика
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России — минтая — и за счет этого повысить его потребление в стране вдвое, сообщил РИА Новости президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. &quot;Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением. В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — &quot;Дальневосточный минтай&quot;. Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое&quot;, — сказал Буглак.Он отметил, что в этом году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая, произведенного из свежих уловов. Буглак подчеркнул, что стоимость минтая стабильна. "Он остается одним из самых доступных видов рыбы в стране вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная стоимость мороженого минтая на внутреннем рынке была на уровне 80-90 рублей за килограмм, что ощутимо ниже уровня в 2021-2023 годах. То же самое касается филе — его стоимость держалась на уровне 205-210 рублей за килограмм против 210-230 рублей в 2021-2023 годах", — рассказал президент ассоциации.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России

Президент АДМ Буглак анонсировал планы по изменению имиджа минтая

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России — минтая — и за счет этого повысить его потребление в стране вдвое, сообщил РИА Новости президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.
«

"Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением. В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — "Дальневосточный минтай". Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое", — сказал Буглак.

Он отметил, что в этом году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая, произведенного из свежих уловов.
Буглак подчеркнул, что стоимость минтая стабильна. "Он остается одним из самых доступных видов рыбы в стране вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная стоимость мороженого минтая на внутреннем рынке была на уровне 80-90 рублей за килограмм, что ощутимо ниже уровня в 2021-2023 годах. То же самое касается филе — его стоимость держалась на уровне 205-210 рублей за килограмм против 210-230 рублей в 2021-2023 годах", — рассказал президент ассоциации.
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