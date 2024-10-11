https://ria.ru/20241011/minoborony-1977586060.html

ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 11.10.2024

ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам

Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:26

2024-10-11T13:26

2024-10-11T13:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936197386_262:136:1500:833_1920x0_80_0_0_02cb51906cfd352687aeff5dfb444510.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также по военным аэродромам, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."С 5 по 11 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке.Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20241011/desyat_uchastkov-1977501152.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность