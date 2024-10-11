https://ria.ru/20241011/minoborony-1977586060.html
ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 11.10.2024
ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам
Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:26
2024-10-11T13:26
2024-10-11T13:38
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также по военным аэродромам, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."С 5 по 11 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке.Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20241011/desyat_uchastkov-1977501152.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также по военным аэродромам, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
"С 5 по 11 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке.
Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ
, националистических формирований и иностранных наемников.