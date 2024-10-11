https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html

В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"

В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон" - РИА Новости, 11.10.2024

В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"

Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:21

2024-10-11T23:21

2024-10-11T23:23

в мире

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ураган "милтон" в сша

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и малярия, сообщает Newsweek со ссылкой на эксперта. "Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров", - рассказала изданию профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе. По ее словам, ураганы могут привести к взрывному росту численности комаров из-за создания идеальных условий для их размножения: повышенной влажности и богатых питательными веществами паводковых вод. "Наше недавнее исследование выявило увеличение популяции комаров сразу после урагана в округе Майами-Дейд, что повышает риск трансмиссивных заболеваний", - сказала Моисе. Среди возможных заболеваний, которыми могут заразить человека комары, она перечисляет лихорадку денге, лихорадку Зика, малярию и вирус Западного Нила. Точный вопрос о том, как долго сохраняется этот повышенный риск после урагана, все еще является предметом активных исследований. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.

https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html

https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html

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