В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"
Newsweek: ураган "Милтон" в США грозит всплеском переносимых комарами болезней
© AP Photo / Julio CortezПрохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
© AP Photo / Julio Cortez
Прохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и малярия, сообщает Newsweek со ссылкой на эксперта.
"Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров", - рассказала изданию профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.
По ее словам, ураганы могут привести к взрывному росту численности комаров из-за создания идеальных условий для их размножения: повышенной влажности и богатых питательными веществами паводковых вод.
"Наше недавнее исследование выявило увеличение популяции комаров сразу после урагана в округе Майами-Дейд, что повышает риск трансмиссивных заболеваний", - сказала Моисе. Среди возможных заболеваний, которыми могут заразить человека комары, она перечисляет лихорадку денге, лихорадку Зика, малярию и вирус Западного Нила.
Точный вопрос о том, как долго сохраняется этот повышенный риск после урагана, все еще является предметом активных исследований.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.