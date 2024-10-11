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В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон" - РИА Новости, 11.10.2024
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23:21 11.10.2024 (обновлено: 23:23 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html
В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"
В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон" - РИА Новости, 11.10.2024
В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"
Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:21
2024-10-11T23:23
в мире
флорида
сша
майами
джо байден
ураган "милтон" в сша
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и малярия, сообщает Newsweek со ссылкой на эксперта. "Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров", - рассказала изданию профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе. По ее словам, ураганы могут привести к взрывному росту численности комаров из-за создания идеальных условий для их размножения: повышенной влажности и богатых питательными веществами паводковых вод. "Наше недавнее исследование выявило увеличение популяции комаров сразу после урагана в округе Майами-Дейд, что повышает риск трансмиссивных заболеваний", - сказала Моисе. Среди возможных заболеваний, которыми могут заразить человека комары, она перечисляет лихорадку денге, лихорадку Зика, малярию и вирус Западного Нила. Точный вопрос о том, как долго сохраняется этот повышенный риск после урагана, все еще является предметом активных исследований. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html
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в мире, флорида, сша, майами, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Майами, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"

Newsweek: ураган "Милтон" в США грозит всплеском переносимых комарами болезней

© AP Photo / Julio CortezПрохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Прохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" в США создает благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и малярия, сообщает Newsweek со ссылкой на эксперта.
"Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров", - рассказала изданию профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.
Крокодил в одном из домов после урагана Милтон во Флориде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ
Вчера, 18:19
По ее словам, ураганы могут привести к взрывному росту численности комаров из-за создания идеальных условий для их размножения: повышенной влажности и богатых питательными веществами паводковых вод.
"Наше недавнее исследование выявило увеличение популяции комаров сразу после урагана в округе Майами-Дейд, что повышает риск трансмиссивных заболеваний", - сказала Моисе. Среди возможных заболеваний, которыми могут заразить человека комары, она перечисляет лихорадку денге, лихорадку Зика, малярию и вирус Западного Нила.
Точный вопрос о том, как долго сохраняется этот повышенный риск после урагана, все еще является предметом активных исследований.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
9 октября, 16:52
 
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